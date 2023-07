Farmácia libera colaboradores para assistirem aos jogos da seleção feminina de futebol

A rede de farmácias Pague Menos está preparando uma campanha interna e externa para valorizar a presença da mulher em todos os setores da sociedade com várias ações em todos os canais de comunicação da empresa. A primeira ação acaba de ser divulgada e tem a ver com a Seleção Brasileira Feminina de futebol, que inicia a participação na Copa em julho.

A rede de farmácias, patrocinadora oficial das seleções brasileiras de futebol, informou aos colaboradores que vai repetir a operação realizada durante o torneio masculino. Serão dois formatos, um para os escritórios, em que os funcionários serão liberados no turno da partida, e outro para as lojas e centros de distribuição, onde os colaboradores poderão assistir as partidas e torcer pela nossa Seleção em uma infraestrutura oferecida pela Pague Menos. Inclusive, nas redes sociais da marca haverá posts com a #boracomelas para incentivar ainda mais a luta pela igualdade de oportunidades.

“Garantir a equidade de gênero não se resume apenas a ter um número igual de homens e mulheres em cargos de liderança, mas também implica em eliminar preconceitos, estereótipos e barreiras invisíveis. Alguns ainda vão além de oferecer as mesmas chances de crescimento, remuneração justa, benefícios e reconhecimento. Estamos construindo uma empresa diversa e inclusiva, tornando-se um exemplo inspirador para outras organizações. Dar o mesmo valor para a Copa do Mundo Feminina é mais um reflexo da nossa cultura. Vamos torcer muito pelas meninas do Brasil”, ressalta Nilton Otávio, Diretor de Gente, Cultura, Sustentabilidade e Suprimentos da Pague Menos & Extrafarma.

A participação das mulheres

O Relatório de Sustentabilidade da Pague Menos de 2022 comprova o destaque da Pague Menos em relação à equidade de gênero ao revelar que 59% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres.

A companhia também possui o certificado Women on Board (WOB), uma iniciativa independente apoiada pela ONU Mulheres, que reconhece empresas que tenham pelo menos duas mulheres em seu Conselho de Administração. Além de duas conselheiras, Rosilândia de Queirós Lima e Manuela Vaz Artigas, a companhia é uma das poucas no Brasil a ter uma mulher na presidência do colegiado, Patriciana Rodrigues, e foi avaliada como a 35ª melhor empresa para Mulheres trabalharem, segundo o ranking da Great Place To Work (GPTW) Brasil.

Jogos do Brasil

A Copa Feminina conta com a participação de 32 países e será disputada na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia da seleção brasileira será no dia 24 de julho, segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), contra o Panamá. O segundo jogo acontece no dia 29 de julho, sábado, às 7h, contra a França. Na terceira rodada, o Brasil enfrenta a Jamaica, no dia 2 de agosto, quarta-feira, às 7h.

Sobre as Farmácias Pague Menos e Extrafarma

A Pague Menos e Extrafarma estão presentes nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Contam com aproximadamente 1.600 lojas, distribuídas em 389 municípios, com cerca de 25 mil colaboradores, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Líderes nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos e Extrafarma são hoje o Hub de Saúde da classe média expandida, com mais de mil unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.

