Elton John se despede dos palcos em show para 30 mil pessoas

O cantor Elton John se despediu oficialmente dos palcos no último sábado (8). O Rocket Man realizou sua última apresentação em Estocolmo, na Suécia, para uma plateia de mais de 30 mil pessoas.

Elton encerra a carreira com a turnê Yellow Brick Road, que começou em 2018 e bateu recorde de arrecadação. O astro de 76 anos se emocionou e emocionou o público presente.

LEIA TAMBÉM: Americana recebe concerto Pink Floyd Sinfônico no sábado

Com os sucessos “Can you Feel the Love Tonight”, “Your Song” e “Nikita” “Sacrifice”, Elton John é para muitos uma lenda viva. Ele teve sua vida retratada no filme RocketMan, bastante aclamado.

Com a parceria com a cantora Dualipa e Britney Spears, com os hits “Hold me Closer” e “Cold Heart”, o artista tem tido grande destaque atualmente nas paradas de sucesso, ultrapassando gerações.

O fim dos palcos não será o fim da carreira, o cantor afirmou que ainda lançará novas músicas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP