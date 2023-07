Alexandre Pires fará show de despedida do grupo SPC em Valinhos

A casa de shows Brahma Valley, em Valinhos (SP), recebrá um show da turnê de despedida do cantor Alexandre Pires do grupo Só Pra Contrariar. A apresentação está marcada para o dia 8 de junho de 2024.

Os ingressos já estão à venda pela internet, e os preços variam entre R$ 69,50 (meia-entrada) e R$ 649 para os setores: pista, área vip e camarote.

O anúncio da turnê “SPC Acústico 2 – O Último Encontro” ocorreu no programa “Som Brasil”, da TV Globo, em homenagem a Alexandre. O programa contou com entrevista feita por Pedro Bial e números musicais.

O último álbum que o cantor gravou como líder do grupo foi “Só Para Contrariar – Acústico” em 2002, mas ele não chegou a fazer uma turnê de despedida propriamente dita.

Assim, Alexandre, o irmão Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó estarão juntos no palco outra vez para cantar os sucessos marcantes do grupo. O primeiro show está marcado para o dia 6 de abril no Allianz Parque, em São Paulo.

