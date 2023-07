Câmara entrega doação de alimentos do 2º Arraiá Beneficente

A Câmara Municipal de Americana entregou nesta segunda-feira (10) ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, ao Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA) e ao Centro Espírita Samaritano os alimentos arrecadados durante a realização do 2º Arraiá Beneficente da Câmara. Foram doados aproximadamente 650 quilos de alimentos durante a festa julina, que contou com a presença de cerca de mil pessoas – número acima do esperado pela organização.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), o objetivo da festa era promover uma confraternização entre legislativo e população e transformá-la em uma ação de cunho social. “O intuito do Arraiá foi alcançado, que era a arrecadação dos alimentos para ajudar a quem precisa e ainda oferecer uma opção de lazer aos funcionários da Câmara e aos cidadãos de Americana. Foi muito gratificante proporcionar um momento de lazer para as famílias, dentro da Câmara, que é o nosso objetivo: aproximar o legislativo da população”, destacou.

Segundo a secretária geral da Câmara, Juliana Nandin de Camargo Secco, o resultado da festa superou as expectativas. “O 2º Arraiá foi surpreendente. Tivemos uma participação maior do que o esperado, o que mostra que dá certo a parceria entre poder público, instituições sociais, iniciativa privada e população. A Câmara cedeu seu espaço e estrutura, as instituições o trabalho com as comidas e bebidas, tivemos patrocinadores e a população contribuiu com a sua doação e, principalmente, sua presença”, comentou.

