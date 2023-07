Sumaré e N Odessa ganham Bombeiros locais

Sumaré e Nova Odessa ganharam suas unidades locais dos bombeiros

O prefeito Luiz Dalben, ao lado do vice Henrique Stein, deputado Dirceu Dalben e secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, inaugurou nesta terça-feira, dia 11, a Estação do Corpo de Bombeiros Militar de Sumaré. Além da ampliação do atendimento, a nova base agilizará as ocorrências, pois irá evitar o deslocamento de equipes de outras cidades.

Também participaram da entrega os secretários municipais, Hélio Silva, presidente da Câmara, Willian Souza, líder de Governo, e demais vereadores da cidade, Ten Cel PM Daniel da Silva Alípio, comandante do 16º GB, Major PM Kleber Moura de Oliveira, Subcomandante do 16º GB e PM Jefferson de Mello, comandante do Corpo de Bombeiros.

“É com grande alegria que neste aniversário da cidade entregamos esta Estação tão bem equipada e moderna, em uma localização estratégica e privilegiada. O Bombeiro Militar vai ajudar cada vez mais o povo da nossa cidade, as indústrias, os comércios. Isso é desenvolvimento para o nosso município. Este é mais um reforço nos nossos investimentos em segurança pública, sempre visando à proteção e cuidados com nossos moradores. Agradeço ao nosso deputado Dirceu Dalben, que levou nossa demanda ao Governo do Estado e ao governador Tarcísio de Freitas, hoje estamos concretizando esse sonho antigo”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“Sumaré ganhou mais um equipamento público de segurança, um Corpo de Bombeiros Militar, que vem para somar, para agregar ao Corpo de Bombeiros Municipal, do qual temos muito orgulho! Quando fui prefeito de Sumaré, de 1997 a 2004, realizamos concursos públicos para aumentar o efetivo da Guarda Municipal e contratar os bombeiros municipais, que sempre trabalharam com muita garra e coragem, mesmo quando havia pouca estrutura. Agora, os trabalhos de proteção à vida das pessoas, ao meio ambiente, ao patrimônio, trabalho de resgate, será ampliado, beneficiando toda a população”, falou o deputado Dirceu Dalben.

A unidade pertence ao 16º Grupamento de Bombeiros, subordinado ao Comando de Bombeiros do Interior -1. Serão em torno de 23 bombeiros estaduais e 10 municipais, além de uma unidade de resgate e outra auto bomba de salvamento.

A Estação fica na rua César Moranza, 730, Vila Santa Terezinha, e conta com pátio de viaturas, telegrafia, alojamento feminino, alojamento de Subtenentes e Sargentos, alojamento de Cabos e Soldados, refeitório, banheiro masculino e feminino, área de serviço, sala de aula e sala da administração.

Sumaré também conquistou 50 pistolas e duas carabinas para a Guarda Civil Municipal. O armamento será usado pela corporação no combate ao crime. A Estação do Corpo de Bombeiros Militar é um reforço às ações de segurança de Sumaré. Desde 2017, diversos investimentos foram feitos nas corporações municipais para ampliar os cuidados com a população. Foi criado o ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) para as ocorrências de maior grau de periculosidade. O sistema de videomonitoramento foi ampliado. Câmeras de videomonitoramento inteligentes foram instaladas nas principais entradas e saídas da cidade. A Guarda Municipal recebeu novos equipamentos para aperfeiçoamento da CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento), otimizando os serviços.

As operações de fiscalização e ronda ostensiva foram intensificadas. Mensalmente os índices de criminalidade caem na cidade. Isso é fruto do trabalho de uma Guarda Municipal preparada e que atua em conjunto com as Polícias Militar e Civil. As operações de segurança, capacitações e cursos de atualização foram intensificados. Além disso, novos equipamentos, uniformes e itens de segurança foram entregues às corporações.

Na inauguração dos Bombeiros, Leitinho destaca parceria com Estado

Durante a cerimônia de inauguração da unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado em Nova Odessa – a 1ª da história da cidade –, na manhã desta terça-feira (11/07), o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) destacaram dois ganhos para a cidade. Primeiramente, ele ressaltou que, com atendimento mais rápido, mais vidas poderão ser salvas. Segundo, que Nova Odessa deve passar por um novo “boom” de desenvolvimento, com a atração de novas empresas. Mais de 500 convidados acompanharam o evento.

Estiveram presentes à cerimônia o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Muraro Derrite (que representou o governador Tarcísio de Freitas), o comandante geral da PM-SP, coronel Cássio Araújo de Freitas, o comandante geral do Corpo de Bombeiros da PM, coronel Jefferson de Mello, o comandante do 16º Grupamento de Bombeiros da região, tenente coronal Daniel da Silva Alípio, entre outros integrantes da cadeia de comando da corporação.

Também prestigiaram a inauguração o deputado federal Paulo Bilynskyj, o deputado estadual Dirceu Dalben, os prefeitos de Americana e Sumaré, Chico Sardelli e Luiz Alfredo Dalben, os vereadores novaodessenses Paulinho Bichof, Professor Antonio, Marcia Rebeschini, Oseias Jorge e Silvio Natal, o secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, os ex-prefeitos Manoel Samartin e José Mário Morais, vereadores de cidades próximas e lideranças da sociedade civil local.

“É um sonho desde o meu tempo de vereador que vira realidade. Eu fico muito orgulhoso de ser o prefeito que está inaugurando essa unidade do Corpo de Bombeiros, que está estruturando Nova Odessa para o futuro com essa e outras conquistas. Nossa cidade completou 118 anos neste ano, a população sempre quis os Bombeiros, mas só agora conseguimos viabilizar. Agora temos policiais preparados para socorrer não apenas incêndios, mas também acidentes que venham a acontecer, com caminhão autobomba, unidade de resgate – enfim, para salvar vidas”, discursou o prefeito Leitinho.

“E muitas empresas não vinham para nosso município porque não tínhamos unidade do Corpo de Bombeiros, o empresário não vinha, porque o seguro era 30%, 40% mais caro. Então estamos estruturando a nossa cidade também para receber novas empresas, gerando emprego e renda para nossa população. Então estou muito feliz por estar fazendo essa diferença na vida das pessoas, de ter viabilizado a unidade do Corpo de Bombeiros na nossa cidade”, completou o prefeito novaodessense – expressando sua gratidão ao governador, ao secretário e a todos que contribuíram para viabilizar o convênio com o Estado, como o vereador Professor Antonio e o deputado Dirceu Dalben.

“O prefeito destacou uma coisa muito importante: que cada segundo importa para salvar uma vida. E hoje o prefeito Leitinho e o vice-prefeito Mineirinho podem ter certeza que a nossa unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui em Nova Odessa vai sim salvar muitas vidas. Sabemos também que a presença da Corporação nas cidades traz desenvolvimento econômico, é a primeira pergunta que a indústria faz: tem Corpo de Bombeiros? E agora nós temos”, acrescentou o secretário Derrite.

Viabilizada através de um convênio “provocado” pela atual gestão municipal e assinado pelo prefeito Leitinho no final de 2021, a nova unidade do Corpo de Bombeiros da PM-SP em Nova Odessa tem equipe formada por 15 policiais militares bombeiros altamente treinados, dois veículos – um caminhão autobomba com capacidade para 4 mil litros de água e R$ 2 milhões de valor de mercado, e uma unidade de resgate totalmente equipada, que custa cerca de R$ 500 mil – e todos os equipamentos necessários, como um desencarcerador para ocorrências de presos em ferragens.

Pelo convênio com o Governo do Estado, cabe à Prefeitura arcar com os cursos de instalação (a locação e adaptação do prédio localizado na Avenida São Gonçalo, nº 2.303, Jardim Santa Rita 2), água, luz, telefone e alimentação dos profissionais e eventuais voluntários que venham a participar do programa de voluntariado da corporação. A corporação já está atendendo aos chamados feitos via telefone 193.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento