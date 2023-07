‘Meu Primeiro Filho’ atende 32 gestantes em Sumaré

O projeto “Meu Primeiro Filho”, idealizado pelo Fundo Socia de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Saúde, atende 32 gestantes atualmente. O projeto oferece orientação médica e psicossocial, além de cursos de aprendizado às mamães de primeira viagem.

“As mamães de primeira viagem, que tem alguma dúvida de como cuidar do seu bebê, aprenderão aqui, neste espaço. É um projeto para humanizar o atendimento da saúde, para cuidar e amparar bem das nossas crianças e nossas jovens mamães”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.

A capacitação acontece na Sala Multidisciplinar do “Meu Primeiro Filho”, instalada dentro do Ambulatório de Especialidades, na região central. A sala reproduz um quarto do bebê, com os acessórios necessários para os primeiros cuidados dos recém-nascidos, com banheira, trocador e poltrona de amamentação, bem com espaço para formação e para ensaio fotográfico de gestantes.

O PROJETO

O “Meu Primeiro Filho” oferece atendimento nutricional, psicológico e bucal, além de um ensaio fotográfico e certificado ao fim do curso. As gestantes também terão encontros com profissionais de diversas áreas da saúde, com temas que envolvem as principais dificuldades enfrentadas no período de gestação e nos cuidados com o recém-nascido, em local humanizado e aconchegante. Serão encontros abordando temáticas como: emoções experimentadas durante a gravidez, cuidados e higiene do recém-nascido; amamentação e preparo do parto.

