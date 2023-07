Santa Bárbara Rock Fest 2023 homenageia Rita Lee

Rita Lee, principal nome feminino do rock nacional em todos os tempos, terá um tributo na edição 2023 do Santa Bárbara Rock Fest – Maior Festival de Rock independente do interior paulista. A memória da ícone do rock nacional, que nos deixou em maio, será mesclada em meio a violino, viola, cello, contrabaixo, flauta, oboé, trompa, trompete, trombone/eufônio, tuba, clarineta, saxofone e bateria da OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara).

Os 53 músicos subirão ao palco principal “Terra” do Complexo Usina Santa Bárbara, no sábado (26), às 18h30, com entrada gratuita. “Ti ti ti”, “Esse tal de Roque Enrow”, “Desculpe o Auê” e “Agora só falta você” são alguns dos clássicos que serão tocados no show somente em versão instrumental à cantora autointitulada “padroeira da liberdade”.

Segundo Tenício de Freitas, idealizador da Orquestra, os ensaios e os arranjos estão focados neste tributo que foi um convite da Secretaria de Cultura e Turismo. “É uma honra para a OFISB homenagear esse grande nome da música brasileira. Particularmente sempre tive um carinho muito grande pela Rita Lee e ainda mais ela tendo uma história com nossa cidade”, comentou. “Para nós é muito importante também fazer parte da história do Rock Fest, onde vamos nos apresentar com bandas e pessoas de vários estados e cidades”, complementou o maestro do Coral da OFISB que divide trabalho com Leidson Barbosa – atual maestro da Orquestra.

Rita Lee tem história no Município e região. Ela quase se chamou Bárbara, pois seu pai ⁣Charles Fenley Jones era nascido em Santa Bárbara d’Oeste e descendente de imigrantes norte-americanos estabelecidos na região. ⁣Já sua mãe, Romilda Padula, era descendente de imigrantes italianos estabelecidos em Rio Claro.

OFISB

A Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste é uma instituição sem fins lucrativos, formada por músicos, regente e administração voluntária. Fundada em 2016, o projeto tem por objetivo apoiar, incentivar, assistir e promover a cultura, com ênfase à música de concerto, instrumental e vocal e faz apresentações em diversas cidades do Estado de São Paulo com repertório diversificado em um amplo universo musical, buscando continuamente a excelência e seus objetivos sociais e culturais.

Evento

O Santa Bárbara Rock Fest 2023 acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada franca, apresentando as atrações principais: Crypta, CPM 22, Supercombo, Biquini, Detonautas e Os Paralamas do Sucesso.

A 6ª edição conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Leuven, Maravilhas do Lar e Denso do Brasil, apoio do Tivoli Shopping e Unimed Santa Bárbara d’Oeste Americana e media partner com a EPTV, G1 e Rádio Santa Bárbara FM.

Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (rockfest.culturasbo.com).

