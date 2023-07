Câmara realiza 2º Arraiá Beneficente nesta sexta

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta sexta-feira (7) o “2º Arraiá Beneficente da Câmara”, uma festa julina com comidas e bebidas típicas, música ao vivo, brinquedos para as crianças e outras atrações. O evento acontece na área externa da sede do legislativo, a partir das 18h, e terá toda a renda revertida a instituições assistenciais de Americana. A Câmara fica na Av. Monsenhor Bruno Nardini, nº 1835, Jardim Miriam.

A entrada é gratuita e serão aceitas doações de alimentos não-perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade de Americana. A Câmara promoveu durante todo o mês de junho a troca antecipada de alimentos por ingressos e já arrecadou cerca de 250 quilos de alimentos.

Realizado pela primeira vez em 2019 e suspenso durante a pandemia, o Arraiá Beneficente da Câmara contará com a participação da ADAJU (Associação Desportiva Americanense de Judô), ADAM (Associação dos Diabéticos de Americana), APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana), Camisa 1 Escola de Goleiros, Instituto Semear Americana e Missão Jeito de Ser, que ficarão responsáveis pelas barracas de comidas, bebidas e brincadeiras. Toda a renda obtida será revertida para as próprias instituições.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), a realização do Arraiá Beneficente é mais uma iniciativa no trabalho de aproximação do Poder Legislativo com a população. “Com o Arraiá podemos oferecer um retorno real à comunidade através da doação de alimentos para o Fundo Social e a arrecadação de recursos para as instituições. Tudo isso em um ambiente festivo, organizado e acolhedor para toda a população, consolidando o Paço 15 de Janeiro, sede da Câmara, como um espaço aberto aos cidadãos”, comentou.

2º Arraiá Beneficente da Câmara

Data: 07/07, a partir das 18h

Local: Câmara Municipal de Americana – AV. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam

Entrada: 1 kg de alimento não-perecivel, que deverá ser trocado pela pulseira de acesso antecipadamente na recepção da Câmara (a partir de 19/06).

