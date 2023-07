Chico acompanha instalação de LED no Morada do Sol

O prefeito Chico Sardelli acompanhou instalação de lâmpadas de LED.

Ele esteve com o vice-prefeito Odir Demarchi esta quinta-feira (6) em mais uma etapa da nova iluminação pública com desta vez no bairro Morada do Sol. “Mais uma região recebendo investimentos em iluminação. Além de gerar economia aos cofres públicos, a lâmpada de LED melhora consideravelmente a visibilidade das vias, proporcionando muito mais segurança”, destacou o prefeito.

Na primeira etapa de 2023, a iluminação de LED foi implantada em todas as vias dos bairros Conserva, Jardim Nova Americana, Jardim Brieds, Vila Grassi, Jardim Recanto, Vila dos Galos, Vila Biasi, Vila Rasmussen, Vila Gallo, Vila Elvira, Vila Santa Catarina, Vila São Pedro, Jardim Marcia Cristina e Jardim São Pedro, totalizando 1417 pontos.

“Atingimos uma nova fase e logo estaremos com Americana 100% LED. Como foi anunciado pelo prefeito Chico, seremos a primeira cidade da região com todas as vias públicas contando com essa tecnologia de iluminação”, disse o vice Odir.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi estiveram acompanhados do secretário adjunto Marcelo Giongo, responsável pelo setor de iluminação pública do município. Além do Morada do Sol, essa etapa vai atender também os bairros Parque das Nações, Jardim Novo Horizonte, Jardim Guanabara e região, contemplando a substituição de 1.105 lâmpadas.

Neste ano, a Prefeitura de Americana investirá mais R$ 20.420.836,72, substituindo 12 mil pontos com lâmpadas de LED.

Chico anuncia instalação de letreiros turísticos no calçadão e portal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta quinta-feira (6) a instalação de dois letreiros turísticos, um no canteiro da Avenida Antonio Pinto Duarte, na entrada da cidade, e outro na Praça Basílio Rangel, na região central. O Turismo é um dos pontos em que as cidades precisam crescer nas próximas décadas para gerar emprego ‘limpo’ e atrair moradores de cidades vizinhas.

Além da criação de uma identificação visual alinhada com as cores características da cidade, os letreiros em duas vias importantes do município podem se tornar marcos que despertam nas pessoas o desejo de visitá-los e fazer registros fotográficos.

“São locais de grande circulação de pessoas, monumentos que reforçam o senso de pertencimento dos moradores, elevando a autoestima e o orgulho da população, além de funcionarem como pontos de referência e localização”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Os letreiros foram idealizados pela equipe da Secretaria de Planejamento e confeccionados em chapa metálica galvanizada e pintados com tinta automotiva. Na Avenida Antonio Pinto Duarte, o nome de Americana terá três tons de azul e valorizará, ainda mais, as obras de remodelação viária que estão sendo realizadas no portal da cidade e que deverão ser entregues em breve.

Na Praça Basílio Rangel, a frase “Eu Americana”, em dois tons de azul, estará emoldurada por um coração na cor vermelha, atraindo a atenção das inúmeras pessoas que frequentam o comércio da região central.

“São dois letreiros muito bonitos. Um na entrada principal da cidade que, junto com a remodelação viária e o paisagismo que será feito no local, dará uma nova cara para a região, recebendo os americanenses e visitantes de forma mais alegre e calorosa. O outro letreiro vem como investimento no centro de Americana com intuito de embelezar, criar identidade e trazer novos visitantes, fomentando o comércio”, salientou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

“Esses letreiros são algo que a própria população nos pede, seja nas ruas, ou nas redes sociais, então é muito bacana poder fazer essa instalação, levando mais alegria a esses dois espaços”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.



