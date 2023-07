Empresa tem vaga para operador de máquina de costura industrial

Uma empresa de Santa Bárbara d’Oeste, a Coper Bag Brasil, está com vaga de emprego para operador de máquina de costura industrial.

Responsabilidades: Operar máquina de costura industrial na fabricação de Big Bag’s

Requisitos: Não é necessária experiência, residir em Americana ou Santa Barbara d’ Oeste

Salário: a combinar

Benefícios: vale transporte, vale alimentação e prêmio por produção

Os interessados devem encaminhar currículo no e-mail: atendimento.coperbag@gmail.com ou no WhasApp (19) 98437-7033

