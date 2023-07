Enfermeira de Americana chega aos 65 mil seguidores com dicas de primeiros socorros

Enfermeira Bruna Busnardo grava vídeos objetivos com instruções que ajudam os seguidores a evitar até casos de óbito.

Pós-graduada em Urgência e Emergência e especialista em APT (atendimento pré-hospitalar), ela é credenciada pelo colégio americano de cirurgiões do trauma e pela sociedade americana de cardiologia. Instrutora docente em urgência e emergência e primeiros socorros, ela já premiada pelo Congresso Internacional Open Meeting por contribuir para a sociedade com seus vídeos de instrução.

LEIA TAMBÉM: Parque Ecológico abrirá às terças-feiras durante as férias de julho

Bruna fez parte de uma homenagem feita pela rede Globo no início da pandemia e também já foi indicada ao prêmio Mulheres Destaques do Ano. Atualmente ela faz parte do conselho do Coren (Conselho Federal de Enfermagem) em SP.

Conhecida como mamãe-socorrista, ela publica vídeos com soluções para vários percalços que podemos passar no dia dia, desde um engasgo à casos de afogamento.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP