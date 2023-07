Parque Ecológico abrirá às terças-feiras durante as férias de julho

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”´- Zoo Americana abrirá também às terças-feiras, das 8h às 17h, no mês de julho. A novidade, que começa a partir desta terça (11), tem o objetivo de proporcionar mais opções de lazer neste período, segundo a Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana.

Será um dia a mais à disposição da população, neste mês. O Parque Ecológico abre normalmente de quarta a domingo, e está localizado na Avenida Brasil, 2.525, no Jardim Ipiranga, numa área de 120 mil metros quadrados. O Zoológico abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, mais de 103 espécies diferentes, sendo que 80% das espécies pertencem à fauna brasileira, e várias estão ameaçadas de extinção.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou de forma online. Custam R$4 para pessoas de 12 a 59 anos, e R$2 para crianças de 6 a 11 anos acompanhadas de um adulto. Estudantes pagam meia. Não pagam ingresso menores de 5 anos, maiores de 60 e pessoas com deficiência.

Para a compra online, é necessário acessar o site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br e clicar no ícone “Portais”, Parque Ecológico, e acessar o link “ingressos”.

O telefone do Parque é o 3406-2075.

