Jardim da Paz recebe mutirão de castração nesta terça até quinta

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Americana iniciou, nesta terça-feira (11), mais um mutirão de castração de cadelas e gatas. A ação acontece até a próxima quinta-feira (13), na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz e a previsão é de que sejam castrados 120 animais por dia.

De acordo com o setor, as cadelas e gatas já foram previamente agendadas, portanto, não haverá atendimento à demanda espontânea. Nesse caso, tutores que desejarem a castração do seu animal deverão fazer o cadastro junto ao CCZ para o próximo mutirão, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no bairro Cidade Jardim. Os tutores podem realizar o cadastro pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344.

São castrados animais com idades entre quatro meses e oito anos e os tutores precisam ser maiores de 18 anos e residir em Americana.

No dia da castração é exigido um comprovante de endereço. O procedimento é gratuito e as cadelas e gatas também são microchipadas.

“O mutirão de castração é uma ferramenta que facilita o acesso da população ao serviço, favorecendo o controle de ninhadas indesejadas e, consequentemente, o controle de doenças e da população animal”, disse a médica veterinária e responsável técnica do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

O mutirão é uma ação realizada por meio de recurso estadual, fruto de duas emendas parlamentares, sendo uma do deputado estadual Bruno Ganem, no valor de R$ 249.916,16; e outra no valor de R$ 70 mil, do ex-deputado federal Vanderlei Macris, recurso intermediado em trabalho conjunto dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia e Vagner Malheiros, além dos suplentes Renan de Ângelo e Renato Martins.

Ao todo serão 1.690 cirurgias programadas, sendo 1.300 pela Clínica Veterinária Franchising, no valor global de R$ 115.680,00 e 390 castrações pela empresa Gabriele de Siqueira Gonçalves, ao custo total de R$ 33.949,50.

O CCZ está localizado na Avenida Heitor Siqueira, nº 1520 – Jardim da Mata, região da Praia Azul.

