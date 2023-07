Americana terá semana de muito calor e muito frio

Após uma sequência de dias secos, Americana e região contaram com o retorno da chuva ao longo da noite do sábado e do domingo (9). Não chovia há 22 dias.

No entanto, como já é possível observar nesta segunda-feira o tempo começa abrir.

Os termômetros que marcaram 10,2° C no sábado, devem atingir os 31° C na próxima quarta-feira (12).

LEIA TAMBÉM: Supermercados Crema abre vagas de emprego para diversas áreas

Não bastasse esse aumento de temperatura repentino, os moradores devem se preparar para um frio passageiro e severo que promete atingir Americana no sábado com previsão de 6° C.

No domingo a temperatura dobra e na segunda volta para a casa dos 30°C novamente.

O principal motivo para essa previsão divulgada pelo Climatempo é o cruzamento da passagem de um ciclone extratropical no Oeste de Santa Catarina, Paraná e Sul de SP com o fenômeno La Nina, que aquece a temperatura do oceano.

No entanto, como reforça o Cepagri da Unicamp, o sistema de monitoramento é eficiente por até 72h devido a visibilidade, portanto mudanças de cenário podem ocorrer.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP