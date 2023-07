Com unidades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o Crema anunciou novas oportunidades de emprego esta semana.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@supcrema.com.br

As vagas são para:

Ajudante de Açougue

Açougueiro

Repositor

Estoquista

Conferente

Auxiliar de Limpeza

Empacotar

Ajudante de Cozinha

Embalador de Papelão

Ajudante de Padeiro

Operador de Caixa.

