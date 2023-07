Americana recebe concerto Pink Floyd Sinfônico no sábado

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, no próximo sábado (15), o concerto “Pink Floyd Sinfônico”, apresentado pela Orquestra Sinfônica de Limeira (Osli), sob a regência e direção artística do maestro Rodrigo Müller. A orquestra apresenta clássicos da banda inglesa conhecida pela psicodelia e experimentalismo, em uma versão instrumental. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 20,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site https://entravip.com.br.

Músicas como “Shine On You Crazy Diamonds”, “Is There Anybody Out There”, “Nobody Home”, “Time”, “Breath”,”Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” compõe o programa da orquestra, que executa este concerto há uma década.

O espetáculo integra o projeto de concertos itinerantes “Osli na Estrada”, realizados em diferentes cidades do interior paulista, contribuindo para o intercâmbio cultural entre os municípios e ampliando o horizonte e circulação de bens e serviços culturais. O projeto tem o apoio do Ministério da Cultura.

O Teatro Municipal Lulu Benencase está localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, com funcionamento da bilheteria das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.

