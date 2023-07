FLAAM 2023 abre inscrições para escritores e artistas

Estão abertas as inscrições para a 3ª FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana). Podem participar escritores e artistas que desejam mostrar sua arte na nova edição da feira, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Atividades do SESI Americana. Para se inscrever é preciso acessar o edital disponível no link https://forms.gle/D2eoEmfxiDcWE64w9 e se inscrever até o dia 10 de agosto.

Podem se inscrever na 3ª FLAAM escritores e poetas, artistas visuais (pintura, fotografia, escultura, entre outras), músicos, contadores de histórias, atores e grupos teatrais, dançarinos e grupos de dança, artesãos, entre outros. O evento é promovido e organizado por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama e tem objetivo de reunir diversas expressões artísticas: literatura, pintura, teatro, música, dança, etc.

Para participar é necessário acessar o link de inscrição, ler e concordar com o regulamento e efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 25. Estão isentos da taxa os artistas que irão se apresentar somente no palco (músicos, dançarinos, atores, etc), além de grupos representantes de escolas pública (municipais e estaduais)

O evento está previsto para ser promovido das 17h30 às 21h no sábado (18/11) e das 9h30 às 17h no domingo (19/11), no SESI de Americana, localizado na Av. Bandeirantes, 1000, bairro Machadinho. Informações pelo link no Facebook: @feiraliterariaeartistica

APOIOS – Em 2023, a FLAAM conta com apoio do SESI Americana, SENAC Americana, Teia Conexões Sociais e Papelaria Tamoio. O projeto está em busca de parceiros que queiram fazer parte desse movimento cultural. Os interessados em apoiar podem falar com Juliano (19) 99214-7935 ou Márcia (19) 99977-8941

O PROJETO – A FLAAM é um evento cultural idealizado e organizado por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama, que busca agregar e dar espaço a atividades culturais diversificadas, as quais não estão somente ligadas à leitura, mas também a outras manifestações culturais, como a música, a dança, as artes visuais, entre outras.

Em sua primeira edição, em 2017, alcançou público de mais de 1200 pessoas em dois dias de evento, com 178 atrações. Em 2018, foi registrado público de 1800 pessoas, com 178 atrações, em dois dias de evento. Em 2019, foi promovido um Sarau em Santa Bárbara d’Oeste, durante um dia de evento, com público de 500 pessoas e 118 atrações. No ano de 2022, a FLAAM numa parceria com a Paróquia Nossa Senhora do Carmo também promoveu a 1ª QLIC (Quermesse Literária de Carioba) com organização do padre Marcos Ramalho. Informações: @feiraliterariaeartistica