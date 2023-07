O vereador Léo da Padaria (PV) quer a contratação de cirurgiões ginecológicos

na rede pública de saúde. Ele protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por pacientes que precisam de cirurgia de mioma e estão sofrendo com fortes dores e hemorragias, porém não há profissionais disponíveis para consultas. “Sabendo da necessidade e importância de direcionamentos para os moradores que precisam do atendimento, formulamos diversos questionamentos e esperamos providências do poder público”, explica Léo.

O autor pergunta no requerimento por que a rede pública de saúde não possui um cirurgião ginecológico atualmente; quais têm sido as ações da secretaria de Saúde para contratação desses profissionais; qual será o tipo de contratação; se há planejamento para disponibilizar um profissional para a realização das cirurgias temporariamente; e se a secretaria de Saúde está tomando medidas para atendimento das pessoas que estão aguardando atualmente.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, e foi encaminhado à prefeitura para resposta.

