Vagas remotas na gringa: 3 plataformas para encontrar

Vagas remotas na gringa

Depois da pandemia, algumas empresas estão voltando ao presencial, mas a possibilidade de trabalhar de forma remota é um motivo pelo qual 85% dos profissionais aceitariam trocar de emprego, segundo pesquisa do Infojobs e o Grupo Top RH. Assim, o home office segue sendo uma preferência, visto que cria oportunidade de trabalhar para empresas do exterior sem sair do país nativo, algo que tem alavancado a carreira de muitos profissionais.

“Encontrar vagas remotas para empresas de fora do país nem sempre é fácil, mas existem diversas plataformas que descomplicam o processo. Antes de aplicar para uma vaga, é importante ter um currículo elaborado para a posição que está sendo buscada, manter o LinkedIn atualizado em inglês e estudar sobre o processo seletivo da empresa”, comenta Samyra Ramos, especialista de marketing da Higlobe , solução de pagamentos para freelancers e contratados brasileiros que trabalham remotamente para empresas nos EUA.

Para aqueles que estão dispostos a expandir sua carreira internacionalmente, a especialista indica três plataformas relevantes no mercado e que possibilitam o contato com clientes internacionais – inclusive, plataformas em que a Higlobe pode ser usada como método de pagamento. Confira:

1- Upwork

O Upwork é projetado para conectar profissionais e empresas em todo o mundo, com possibilidade de encontrar vagas para freelancers focadas em clientes americanos. Ao criar um perfil, os profissionais podem exibir seu portfólio, mostrar suas habilidades e experiências e apontar a taxa de pagamento que desejam receber dos clientes. A plataforma tem uma interface intuitiva e fácil de usar, permitindo que os usuários pesquisem e filtrem vagas de acordo com suas habilidades e necessidades.

2- BairesDev

A BairesDev é uma empresa focada em desenvolvimento de software, mas que trabalha com a terceirização de profissionais voltados a projetos de marcas globais. A companhia constrói equipes autônomas a partir de especialistas em desenvolvimento, design, engenharia de infraestrutura etc, que se dedicam ao projeto e maximizam suas entregas.

3- Toptal

A Toptal é uma rede de talentos freelancers para as áreas de desenvolvimento, design, finanças e gestão de produtos e projetos. A plataforma conecta o profissional com a vaga que faz sentido para suas preferências e habilidades, além de oferecer a chance de o freelancer escolher participar de projetos específicos das principais empresas do mundo.

