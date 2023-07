Tênis elétrico. O futuro do transporte?

O tênis elétrico vai mudar o modo que nos locomovemos? Vai mudar o transporte?

Um motor embaixo do seu tênis ou sapato. Assim algumas empresas apostam em mudar o jeito de se locomover nos próximos anos. Todo mundo gosta de sapatos. Desde a sua fabricação, ele foi desenvolvido para ser um calçado confortável e usável em várias situações.

Os novos sapatos elétricos prometem dobrar a velocidade de uma ‘caminhada’ e diminuir o esforço. Em cidades supermovimentadas e com o trânsito travado, uma viagem pode ser até mais rápida com o novo equipamento.

Dentre todas as opções de calçados que nos são oferecidas, o tênis é o modelo mais complexo de todos, juntamente com o salto. Isso acontece devido ao seu próprio propósito que é funcionar confortavelmente, durante corridas e caminhadas. Ou seja, quando as pessoas precisam andar muito.

Não é à toa que os tênis são também produzidos para serem muito resistentes, e é claro que estudos sobre a anatomia de nossos pés não foram dispensados na hora de sua fabricação.

Nos dias de hoje, assim como todas as outras coisas, os tênis também tendem a evoluir e se aprimorarem. Alguns são cheios de tubos, amortecedores, tecidos e texturas diferentes.

Contudo, essas coisas pareciam muito “comuns”, pelo menos na visão de algumas empresas. Tanto é que várias já lançaram modelos de tênis elétricos que permitem caminhar muito mais rápido. O diferencial desse produto é que, por conta dos motores usados em sua fabricação, eles ajudam a acelerar o passo de qualquer pessoa.

