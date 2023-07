Parque Municipal das crianças, em Nova Odessa, começa a ser construído

Já está em obras, em uma área municipal de 10,5 mil metros quadrados situada na Avenida Brasil, entre o Jardim Planalto e o Parque Fabrício, o futuro “Parque Municipal das Crianças” de Nova Odessa. A obra foi viabilizada pela gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) através de uma parceria com a iniciativa privada, e promete se transformar um dos principais pontos de lazer e atração de turistas para a cidade. Trata-se da mesma área onde, no passado, ficava a antiga ASMNO (Associação dos Servidores Municipais de Nova Odessa).

Elaborado pela equipe da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento do Município, o projeto do grande parque público foi aprimorado e detalhado ao longo dos últimos meses, e conta finalmente com playground completo – incluindo brinquedos para crianças de 0 a 3 anos –, playground com brinquedos inclusivos para crianças portadoras de necessidades especiais e brinquedos sensoriais.

O novo parque público municipal vai contar ainda com quadra poliesportiva, campo de futebol gramado, campo de areia, quiosques, lanchonetes, pet place para aquelas crianças que quiserem levar seus amiguinhos de quatro patas junto para brincar, jardins de contemplação, pomar com árvores frutíferas, área de jogos, fonte interativa e uma “casa na árvore” totalmente segura. Além disso, contará com toda a infraestrutura necessária, com sanitários espalhados pelo local e uma administração.

O prefeito lembrou que, antigamente, servidores da Prefeitura e suas famílias tinham seus momentos de lazer, inclusive festas de aniversário ou casamento, na antiga Associação, que, com sua transformação em um parque público temático, “vai voltar assim a ser um grande ponto de encontro de moradores de Nova Odessa e região”.

“Eu mesmo fiz minha festa de casamento lá na ASMNO. Tinha sauna, lanchonete, piscina, campinho de futebol. Só que estava abandonada há anos. Agora, teremos aqui um local totalmente adequado para o lazer das famílias, onde os pais poderão trazer suas crianças com segurança, para elas brincarem, correrem e pularem”, afirmou recentemente o prefeito Leitinho.

A demolição das antigas construções condenadas da Associação dos Servidores Municipais, que representam risco de colapsar, teve início em março de 2022, paralelamente ao trabalho de elaboração dos projetos, levantamento dos custos e formas de financiamento das obras necessárias para o Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa se tornar realidade.

Na ocasião, segundo a Secretaria Municipal de Obras, a demolição das construções já condenadas atendeu a orientações da Vigilância em Saúde e da Secretaria de Segurança do Município, eliminando de vez riscos como o surgimento de focos do mosquito transmissor do vírus da dengue, atos de vandalismo e de ocupação irregular por parte de usuários de drogas.