Cotada para ser o nome do PT de Americana para disputar a prefeitura em 2024 e única vereadora do partido na Câmara Municipal, Professora Juliana teve apenas 1 voto para ser a presidente do partido. A eleição aconteceu neste sábado e elegeu Eduardo Coienca para comandar a sigla na cidade.

Com aproximadamente 30% do eleitorado da cidade, a legenda planeja um retorno do protagonismo local. O PT de Americana teve forte atuação nos últimos mandatos de Waldemar Tebaldi, obteve mais de 30 mil votos na eleição para a prefeitura em 2004, quase venceu em 2008 e repetiu a vice-liderança em 2012.

LEIA TAMBÉM: Coienca eleito presidente do PT 23

Por 16 anos, a sigla contou com mandatos do ex-deputado estadual Antônio Mentor, irmão do ex-deputado federal até 2019, José Mentor.

Na Câmara Municipal, no começo da década passada, o partido rompeu com o PCdoB e protagonizou duelos, denúncias e momentos marcantes da política americanense junto à bancada de oposição.

Em 2022, o partido lançou a vereadora Juliana como candidata a Deputada Estadual, atingindo 5,7 mil votos na cidade, no total, Juliana recebeu 12.126 votos. No segundo turno da mesma eleição, o presidente eleito Lula da Silva obteve 45 mil votos na cidade, número de votos suficientes para eleger o prefeito em 2000, 2008 e 2020.

DIRETÓRIO LOCAL

Na disputa travada neste sábado em Americana, Eduardo Coienca, que foi recentemente expulso da Câmara dos Vereadores por protestar contra a concessão do DAE, foi eleito em segundo turno.

Coienca teve 7 votos, contra 8 de Lurdinha Ginetti (ex-vereadora e candidata a Prefeita em 2020)

No entanto foram quatro candidatos. A sindicalista Patrícia Cavicchiolli obteve 5 votos e Professora Juliana 1.

No segundo turno, Coienca alcançou os 12 votos contra 9 de Lurdinha.

Inúmeros nomes da política e de movimentos locais veem no PT uma chance tranquila de segunda cadeira. Por conta disso, o próximo presidente tem o desafio de preparar o time via escolas de formação e ampliar o número de filiados.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento