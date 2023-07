Substituir açúcar por adoçante não emagrece

A OMS relatou recentemente um alerta sobre os riscos do uso de adoçante para a saúde e levantou algumas conversas importantes sobre o tema. As diretrizes apontam que o consumo desses produtos não oferece benefício a longo prazo quando o tema é reduzir gordura corporal em adultos ou crianças.

“Estudos sugerem que o consumo prolongado de adoçantes pode trazer riscos à saúde cardiovascular e até mesmo aumentar a mortalidade. Isso nos faz questionar: será que estamos prejudicando nosso bem-estar ao trocar o açúcar por adoçantes artificiais?”, questiona o endocrinologista e metabologista Igor Barcelos, especializado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

De acordo com a publicação, os produtos que substituem o açúcar também não ajudam a reduzir o risco de doenças como câncer ou diabetes. Ao contrário, o uso prolongado desses adoçantes poderia aumentar a incidência de diabetes tipo 2, entre outros. “O que é importante lembrar: tanto o açúcar quanto os adoçantes podem trazer impactos negativos à saúde. Mas podemos encontrar uma solução saudável e equilibrada e, se consumi-los, fazer isso na menor quantidade possível”, acrescenta o especialista.

O alerta da Organização Mundial da Saúde está relacionado a todos os adoçantes sem açúcar, indo da sacarina e sucralose à stevia e incluindo alimentos e bebidas que usam as nomenclaturas light ou zero. O comunicado acrescenta que adoçantes sem açúcar carecem de valor nutricional, indicando como melhor recomendação eliminar o açúcar o máximo possível da alimentação, desde cedo, com exceção daqueles naturais de fruta.

O doutor Igor concorda com a recomendação e acrescenta um alerta. “A chave está em nos acostumarmos com o sabor natural dos alimentos. Que tal experimentar tomar café ou sucos sem açúcar? Assim, podemos saborear a verdadeira essência das frutas e alimentos naturais, reduzindo a dependência de produtos industrializados e processados. Lembrando que essas recomendações não se aplicam aos diabéticos. Para eles, os adoçantes podem trazer benefícios superiores aos riscos potenciais. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde para orientações específicas”, explica.

Em resumo, substituir o açúcar por adoçante com objetivo de emagrecimento não traz resultados efetivos. É importante que a pessoa que quer perder peso faça uma consulta com um profissional para realizar um diagnóstico correto e o tratamento mais adequado a cada caso, sem colocar em risco a saúde do paciente.

