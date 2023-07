Veja a line-up oficial do Santa Bárbara Rock Fest 2023

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, divulgou nesta sexta-feira (7) a programação completa da edição 2023 Santa Bárbara Rock Fest – o Maior Festival de Rock independente do interior paulista. Serão 35 atrações, sendo 22 bandas selecionadas de inúmeras vertentes do rock, sete convidadas e seis ‘covers’. Toda programação é gratuita.

Divididas em cinco palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”, o Festival será nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, em mais de 28 horas de muito rock, economia criativa, sustentabilidade e gastronomia. As atrações principais desta edição serão Crypta, CPM 22, Supercombo, Biquini, Detonautas e Os Paralamas do Sucesso.

LEIA TAMBÉM: Santa Bárbara Rock Fest 2023 homenageia Rita Lee

Bandas de 12 estados se inscreveram para participar desta edição, sendo que 74% ainda não pisou no palco do Festival. Manifestaram interesse no evento mais de 281 grupos do Estado de São Paulo e 33 dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Amazonas, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Piauí e Santa Catarina. Entre os inscritos, a cidade de São Paulo representa o maior número de interessados com 17%, seguido de Santa Bárbara (16%) Americana (12%) e Campinas (7%). Dos estilos, 22% ofereceu trazer Pop Rock, 13% Classic Rock, 11% Heavy Metal e 10% Hard Rock, entre outros, sendo 45% com repertório autoral.

“Para você que gosta da boa música, do rock, um evento organizado, com segurança, com toda a gastronomia aqui da cidade, feito com carinho eu convido a todos para o Santa Bárbara Rock Fest – um dos maiores festivais de rock do Estado de São Paulo”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

A 6ª edição conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Leuven, Maravilhas do Lar, e Denso do Brasil, apoio do Tivoli Shopping e Unimed Santa Bárbara d’Oeste Americana e media partner com a EPTV, G1 e Rádio Santa Bárbara FM.

Sobre as atrações principais:

Crypta – É uma banda brasileira de death metal formada por mulheres. Fundada em 2019, por Luana Dametto e Fernanda Lira, e anunciada oficialmente em 2020. Nas guitarras, Tainá Bergamaschi e Jéssica di Falchi completam o line-up atual. O quarteto assinou com a gravadora austríaca Napalm Records para seu álbum de estreia lançado em 2021, com turnê pela América Latina e Europa, em datas importantes ao lado de grandes bandas do metal mundial e participação no Wacken Open Air, Rock in Rio, Primavera Sounds e Rock al Parque. Atualmente está focada em finalizar a composição de seu segundo disco, que será gravado e lançado em 2023.

CPM 22 – É uma banda de rock brasileira formada em 1995 na cidade de Barueri, São Paulo. A banda é formada atualmente por Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher (baixo) e Daniel Siqueira (bateria). Já abriu shows de bandas internacionais como Lagwagon, No Fun at All, Down by Law e System of a Down. E foi uma das poucas bandas do hardcore brasileiro a ganhar um disco de ouro e fazer sucesso no mainstream, abrindo as portas para uma nova geração de bandas de rock brasileiras. Ganhou, em 2008, o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro.

Supercombo – Com mais de um milhão de inscritos no YouTube e shows constantemente esgotados pelas cinco regiões brasileiras, a banda de rock Supercombo apresenta como principal temática os dilemas e as emoções diárias que marcam a vida das pessoas. Formada em 2007, atualmente a Supercombo é integrada por Leo Ramos (voz e guitarra), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclados) e André Dea (bateria). O novo disco da banda, “Remédios”, foi lançado este ano. Este é o sexto álbum de estúdio da carreira da Supercombo e traz as participações especiais de Vitor Kley e Elana Dara.

Biquini – Biquini, anteriormente conhecida como Biquini Cavadão, é uma banda de rock brasileira fundada em 1985. Foi a primeira banda efetivamente presente na internet, se adaptou bem a toda sorte de transformações, sempre sem perder a sua essência. Por isso mesmo, o grupo, formado por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Alvaro Birita, lançou em 2021 o álbum Através dos Tempos e apresentará em terras barbarenses.

Detonautas – A banda Detonautas Roque Clube é uma das maiores representantes do rock nacional, com 21 anos de carreira, 7 álbuns de estúdio, 3 DVDs ao vivo, incluindo o da antológica apresentação no Rock in Rio 2011 e Lollapalooza. Com milhões de fãs tanto nas redes sociais quanto nos shows, tocam por todo Brasil desde 2002 ininterruptamente, participando de todos os grandes festivais do país e com algumas turnês internacionais nos EUA e Japão.

Os Paralamas do Sucesso – Uma das mais importantes bandas da história da música brasileira e latina, Paralamas tem 40 anos de carreira, 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil e pelo mundo. O grupo segue na estrada, influenciando novas gerações e arrebatando plateias de todas as idades. O trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresentará em Santa Bárbara o espetáculo “Paralamas Clássicos”, em que olham para a própria história sob o filtro dos sucessos absolutos. No palco junto com eles, estão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (rockfest.culturasbo.com).

Confira a programação completa:

– Sexta-feira (25/08/2023)



19h – Desalmado | @desalmado.band (Autoral/Death Grind) – Palco Gig



19h – BackHome | @backhome_band (Autoral/Hardcore melódico) – Palco Air



20h30 – The 900 | @the900 (Autoral/Rock Alternativo) – Palco Jam



20h30 – Palco Terra – CRYPTA | @cryptadeath



20h30 – Dynamite Scorpions Cover | @scorpions_dynamite – Palco Água

22h – Cherry Bomb| @bandacherrybomb (Autoral e Consagrado/Pop Rock) – Palco Gig



22h – All 4 One | @all4one_ (Autoral/Heavy metal) – Palco Air



23h30 – Palco Terra – CPM 22 | @cpm22

– Sábado (26/08/2023)



14h30 – Confraria Rock Club | @confraoficial (Classic Rock) – Palco Gig





16h – Radioativa | @radioativaoficial (Pop Punk/Emo) – Palco Jam





16h – Trinado | @bandatrinado (Classic Rock) – Palco Água





17h30 – Bruxax | @bruxaxofficial (Autoral/Alternativo) – Palco Gig





17h30 – Pangarés Selvagens | @pangares_selvagens (Blues/Country Rock) – Palco Air





19h – OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste) – Tributo Rita Lee | @ofisb.official – Palco Terra





19h – Banda Índigo | @banda.indigo (Rock anos 2000) – Palco Jam





19h – Lopine | @_lopine (Indie Rock) – Palco Água





20h30 – Insane Trip | @insanetripoficial (Autoral/Hard Rock) – Palco Air



20h30 – Avril Lavigne Experience | @avrillavigneexperience – Palco Gig

22h – Rygel | @rygelofficial (Autoral/Heavy Metal) – Palco Água

22h – SUPERCOMBO | @supercombooficial – Palco Terra



22h – Dynasty Kiss Cover | @dynastykisscover – Palco Jam





23h30 – Hellskitchen | @hellskitchen_oficial (Autoral/Heavy Metal) – Palco Gig





23h30 – Frann Azalim Rock Club | @frannazalim (Classic/Hard Rock) – Palco Air



01h – Palco Terra – BIQUINI | @biquini

– Domingo (27/08/2023)





14h – Rubão na Atividade | @rubao_na_atividade (Tributo Charlie Brown Jr.) – Palco Gig





15h30 – Reprise Inédita | @bandarepriseinedita (anos 80) – Palco Jam

15h30 – HeyGod Bon Jovi Cover BR | @bonjovicoverbr – Palco Água





17h – Banda Duo Code (Pop/Eletrônico/Blues) | @bandaduocode – Palco Air



17h – Blay Morphed – Pearl Jam Cover | @blaymorphed – Palco Gig



18h30 – Pente Redondo | @penteredondo (Pop Rock) – Palco Jam



18h30 – Inluzt | @inluzt (Autoral/Hard Rock) – Palco Água

18h30 – DETONAUTAS | @detonautas – Palco Terra





20h – Versalle | @bandaversalle (Autoral/Indie Rock Nacional) – Palco Air

20h – Rising Power AC/DC | @risingpoweracdc – Palco Gig



21h30 – OS PARALAMAS DO SUCESSO | @osparalamas – Palco Terra

Serviço:Santa Bárbara Rock Fest 2023

Dia 25 de agosto, a partir das 18h30

Dia 26 de agosto, a partir das 13h30

Dia 27 de agosto, a partir das 13h30

Local: Complexo da Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Atrações principais: Crypta, CPM 22, Supercombo, Biquini, Detonautas e Os Paralamas do Sucesso.



Entrada gratuita



PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP