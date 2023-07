Festival Gastronômico de Santa Bárbara traz 28 pratos a partir deste domingo

O evento mais gostoso de Santa Bárbara d’Oeste começará neste domingo (9) a partir das 16 horas. O Festival Gastronômico de Santa Bárbara – Inverno 2023 segue na segunda (10) e terça-feira (11), das 18 às 22 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama.

Com patrocínio da FAM – Faculdade de Americana e Cervejaria 3 Américas e media partner da Rádio Notícia FM, serão comercializados 28 pratos, entre livres e temáticos, tendo opções vegetarianas e veganas e para pessoas com alimentação restrita.

O Festival contará com a participação de 14 estabelecimentos gastronômicos: Vinum Wine Bar, Trattoria II Volo, Jujuba Mercado de Guloseimas, Santa Fábrica Padaria, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Hot Dog Oh Yes, Silvana Bueno Massas Artesanais, Sancta Cervejaria, Rotisserie Bom Paladar, Simple Bar e Restaurante, Cheirinho de Bolo, Padaria Dona Vitória, Ki Pastel Mercadão e Rancho da Linguiça, conforme cardápio abaixo.

LEIA TAMBÉM: Veja a line-up oficial do Santa Bárbara Rock Fest 2023

Nesta edição, os participantes ficaram responsáveis por criar e trazer obrigatoriamente opções utilizando Planta Comestível Não Convencional (Panc), na Categoria Temática. O Festival também é inclusivo com inscrição obrigatória de pratos, produtos ou porções na Categoria Vegetariana, sendo este para Ovolactovegetarianos, Lactovegetarianos e Vegetarianos estritos.

Houve também a oportunidade inédita da participação de restaurantes, bares, lanchonetes e similares das cidades que compõem a Região Turística Bem Viver (Santa Bárbara, Americana, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Sumaré e Campinas).



Além das delícias, cada dia do evento terá um estilo musical para agradar diferentes públicos. O domingo (9) terá samba e pagode com Robson Cruz e banda (17h) e Grupo Alto Astral (20h); a segunda-feira (10) o pop rock e o ska de Banda Single Pop (19h) e Banda Ska7 (20h30) e a terça-feira (11) será a vez do sertanejo universitário de Otávio Carloto e banda (19h) e Sheyla Canova e banda (20h30).

Confira o cardápio do Festival Gastronômico de Santa Bárbara – edição Inverno 2023:

– Eu Amo Pastel Joel e Léia

Pastel de Costela, queijo tipo prato e cebola roxa

Pastel de Pepperoni, queijo mussarela e ora-pro-nóbis

Porção de Mini Pastéis Marguerita

– Simple Bar e Restaurante

Panceta de Rolo

Caldo de Inhame ora-pro-nóbis

Caldo Quente de Legumes



– Hot Dog Oh Yes

Dog Costela

Dog Strogonofe

Dog Vegano

– Ki Pastel Mercadão

Pastel Cagliari

Pastel do Egito

– Rancho da Linguiça

Lanche de Linguiça

Cuscuz de Linguiça com ora-pro-nóbis

– Silvana Bueno Massas Artesanais

Capeletti Tradicional Mix de Carnes ao Brodo

Ravioli com massa de ora-pro-nobis, recheado com mussarela de búfala com manjericão

– Padaria Dona Vitória

Lanche de Costela

Lanche de Pernil

– Trattoria II Volo

Lasanha da Nonna

Charuto de Taioba ao Molho Sugo

Talharim ao Pesto de ora-pro-nóbis

– Cheirinho de Bolo

Brigadeirão

Caldo de Mandioca

– Santa Fábrica Padaria

Santa TPM

Dona Margarida

Veggie

– Sancta Cervejaria

Sanduiche de Barriga de Porco

Pancxinho

– Vinum Wine Bar

Tagliatelle com Mignon

Spaghetti ao Pesto com Crudo de Atum

Risoto de Rúcula com Tomate Seco



– Jujuba Mercado de Guloseimas

Brownie Nutella com Kinder e Sorvete

Fondue de chocolate zero Açúcar com ora-pro-nóbis

Morango no palito



– Rotisserie Bom Paladar

Sopa de Capeletti de Frango

Creme de Abóbora com Gorgonzola e Crisp de ora-pro-nóbis

Programação musical completa:

Domingo (9)

• 17h – Robson Cruz e banda

• 20h – Grupo Alto Astral

Segunda-feira (10)

• 19h – Banda Single Pop

• 20h30 -Banda Ska7

Terça-feira (11)

• 19h – Otávio Carloto e banda

• 20h30 – Sheyla Canova e banda



Serviço:

• Festival Gastronômico de Santa Bárbara – Inverno 2023

Dia 9 de julho (domingo), das 16 às 21 horas

Dias 10 (segunda) e 11 (terça-feira) de julho, das 18 às 22 horas

Local: Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama

Entrada gratuita

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP