Instagram apresenta falhas após “união” com Threads

O aplicativo Instagram vem apresentando algumas falhas após o lançamento do novo app do grupo Meta, o Threads.

Os usuários que já utilizavam o Instagram puderam unificar todas as informações ao criar a conta na nova rede sociais, mas alguns “bugs” começaram a aparecer.

As experiências foram relatadas por alguns leitores do NM, além do próprio perfil do Portal passar por dificuldades com a integração. Postagens já realizadas no Instagram, por vezes, aparece para os leitores, mas simplesmente “some” da linha do tempo do perfil que fez a publicação.

Outra instabilidade é a falha para carregar as fotos do próprio perfil. Apesar de uma boa conexão com a internet, já aconteceu de demorar vários minutos para carregar o perfil completo ou até mesmo ter que finalizar o app diversas vezes ou reiniciar o celular para que as fotos do perfil voltassem a ser mostradas.

