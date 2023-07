Threads passa dos 10 milhões de usuários em 8 horas. A Meta, empresa de Mark Mark Zuckerberg, dona do Instagram, Facebook e Whatsapp, criou a nova rede social para competir com Twitter.

Muita gente está reclamando por ter mais uma rede social para administrar, mas a verdade é que após o lançamento, nesta quarta-feira (5), a rede bateu recorde com 10 milhões de usuários em menos de oito horas.

Para ter acesso a novidade, é preciso ter perfil no Instagram. A Threads permite compartilhamento de textos de até 500 caracteres em tempo real, fotos e vídeos de até cinco minutos.

Alguns posts engraçados já marcaram a rede, como um usuário que questionou. “Como vamos falar o ato de postar na Threads, Tredar? Ou, já tredou hoje?”, brincou.

Após o lançamento da Threads, Mark Mark Zuckerberg fez um post irônico no Twitter, após 10 anos de silêncio na plataforma.

