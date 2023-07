Gama apreende carro com mais de R$100 mil em dívidas

Um carro foi apreendido pela Guarda Municipal de Americana (Gama), na noite da última terça-feira, com mais de R$100 em dívidas, entre multas e IPVA atrasado.

Segundo a corporação, equipes foram informadas, via controle, de que um veículo Sandero teria acabado de passar por um ponto da “Muralha Digital”, sentido centro, suspeito de estar na prática de furto de catalisadores.

Equipe da inspetoria avistou o veículo já no cruzamento da rua Pernambuco, no bairro Jardim Colina, onde o condutor realizou uma conversão proibida, entrando no drive-thru do McDonald’s.

LEIA TAMBÉM: Trabalhador morre atropelado na Bandeirantes, em Santa Bárbara

As equipes, então, se posicionaram e aguardaram a saída do veículo, que foi abordado logo em seguida. Em revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado.

Em entrevista com o condutor, o mesmo informou havia comprado o veículo há 10 dias e teria pago o valor de R$8.000 mil reais, pois estaria com uma dívida de cerca de R$30 mil.

Em pesquisa via controle sobre os débitos do veículo, foi constatado a existência de 255 multas diversas, no valor total R$97.435,35 , além de mais R$8.216,72 de IPVA e licenciamento atrasados desde 2017.

Mediante os fatos, o veículo foi recolhido ao depósito municipal. As foram partes orientadas e liberadas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP