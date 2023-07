A vereadora Nathália Camargo (Avante) fez uma avaliação

do 1o semestre deste ano a pedido do NM. Mulher mais votada entre as 3 eleitas em 2020, Nathália foi cotada para compor alguma chapa majoritária ano que vem, mas deve vir mesmo para um novo (2o) mandato.

Nos últimos meses, NC subiu o tom contra o presidente Lula, em especial por conta de encontros com líderes como o presidente da Venezuela Nicolás Maduro.

Leia abaixo o que ela enviou ao NM.

Tenho focado o meu mandato na busca por recursos, principalmente nas áreas de saúde, social e de mobilidade urbana, conquistando mais de R$ 5 milhões, que foram destinados para cirurgias eletivas pediátricas, APAE, recapeamento de ruas e avenidas, e outras demandas pertinentes. Também sou autora de importantes projetos aprovados na Câmara Municipal, como a implantação do 5G em nossa cidade, que é uma das poucas com autorização para receber a tecnologia no país. Visito frequentemente a população, pois acredito que só podemos entender a necessidade dos americanenses estando próxima dos problemas.

