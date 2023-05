Nathália detona Lula por receber Maduro

suas redes sociais para criticar a recepção dada pelo presidente Lula da Silva (PT) ao presidente da Venezuela Nicolás Maduro. Ainda antes do ataque feito à jornalista da TV Globo Delis Ortiz, a novata de Americana disse que o encontro é uma “Vergonha histórica”.

Ela comentava reportagem que trazia Lula afirmando que o encontro era um ‘evento histórico’.



Ditador Nicolas Maduro foi recebido pelo atual Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva com tapete vermelho e ordenando as forças armadas a bater continência a um homem que é procurado pelos Estados Unidos!

Isso é um absurdo! Inadmissível!

O que você acha dessa atitude? Me conte mais através do comentário ou me chame no direct para conversarmos!