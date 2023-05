Imposto de Renda. Último dia hoje

O prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda está chegando ao fim

e os contribuintes têm até quarta-feira (31) para fornecer as informações à Receita Federal e destinar parte do valor para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e para o Conselho Municipal do Idoso (COMID), por meio da Campanha “Leão Solidário”.

A ação está sendo realizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e os recursos recebidos serão aplicados no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA) para a execução de projetos que visam à proteção e atendimento de crianças e adolescentes de Americana. Os mesmos serão desenvolvidos por instituições assistenciais e ONGs, analisados e aprovados pelos CMDCA.

O recurso arrecadado para o COMID será aplicado no Fundo Municipal do Idoso (FMI) e ficará a cargo da SASDH, para ser destinado às ações de atenção e amparo à pessoa idosa.

“O percentual fica no município somente com a destinação específica e os recursos serão muito bem usufruídos na implantação, manutenção e desenvolvimento de ações sociais”, disse a secretária de Assistência Social, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

No site da prefeitura, www.americana.sp.gov.br , está disponível na página inicial um banner com o passo a passo para fazer a destinação dos valores.

No caso das Pessoas Físicas, poderá ser destinado até 6% do valor referente ao Imposto de Renda pago durante o ano calendário, sendo que o direcionamento do recurso pode ser feito até o último dia útil de funcionamento bancário do ano.

Se o contribuinte não fizer a destinação do imposto pago durante o ano calendário, poderá direcionar até 3% no momento da apresentação da Declaração do Imposto de Renda (Completa) ou Ajuste Anual, até o último dia útil do mês de maio.

Pessoas Jurídicas podem doar 1% do imposto devido na opção do Lucro Real.

“Nossa expectativa é aumentar o volume de recursos disponíveis em relação ao ano passado e toda a verba obtida será destinada aos projetos relacionados às áreas intersetoriais para os públicos infantil e jovem”, disse a presidente do CMDCA, Mariana Leite Zimermann Araújo.

“Com o Fundo Municipal do Idoso abastecido, como ocorreu nos anos anteriores, o COMID conseguiu executar diversas ações que antes eram só planejadas. Portanto, o apelo é para que continuem acreditando e investindo no COMID de forma que possamos colocar em prática todos os projetos já definidos e os projetos futuros para as pessoas idosas em Americana”, disse a presidente do COMID, Taís Cantagallo Cardeliquio.