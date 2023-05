Senac Americana tem atendimento gratuito sobre declaração de IR para MEI

Senac Americana. O microempreendedor individual (MEI) tem até o dia 31 de maio para entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). Alunos e alunas do curso Técnico em Contabilidade do Senac Americana, sob a supervisão de docentes da turma, prestarão consultoria gratuita na unidade nos dias 27, 30 e 31 de maio. A ação tem o objetivo de orientar a população, em detalhes, sobre como efetuar corretamente uma declaração de IR para esta modalidade. As principais dúvidas sobre documentações, exigências e rendimentos tributáveis, dentre outras, poderão ser esclarecidas durante o atendimento.

VEJA TAMBÉM: Chegou a melhor semana de maio para observação da Lua

O plantão de dúvidas acontece no Senac Americana, localizado na Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo. A consultoria presencial estará à disposição do público no sábado, 27/5, das 8h às 14h, e nos dias 30/5 e 31/5, das 8h às 12h. Os interessados devem realizar uma inscrição através do link: https://wa.me/5519971233994.

Serviço

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo, Americana – SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento