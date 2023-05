Vai um cafezin? Hoje é celebrado Dia Nacional do café

Hoje, 24 de maio, é o Dia Nacional do Café. Data criada para lembrar a importância da bebida no nosso país. Ouro verde e líquido precioso, alguns dos apelidos do nosso querido café, a bebida nossa de cada dia, das manhãs, das tardes e há quem beba até à noite.

Não importa se está calor de 35º, esse é o nosso costume. E no frio o consumo com certeza aumenta.

O Brasil é o maior produtor, exportador e o segundo maior consumidor de café em nível mundial.

Estima-se que cada pessoa consuma 5 kg de café por ano.

São Paulo é a cidade que mais consome café no Brasil. São comercializadas cerca de 25 milhões de xícaras por dia.

