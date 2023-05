Festa Peão Americana vem em junho

Rainha e princesas, representantes da força e da beleza feminina, foram escolhidas no último sábado, 20 de maio, no Moon Club, em Americana. Em clima de festa, 20 candidatas, que já tinham sido definidas para a semifinal do concurso, desfilaram para o público e o corpo de jurados.

Após a primeira etapa concluída, onde as meninas usaram dois trajes country diferentes, o júri definiu, entre as 20, nove concorrentes que apareceram já com as roupas de gala, usadas durante o festival. Franjas, brilhos e couro não foram economizados. Dentre elas estava Carol Levino. Na bagagem, a experiência de três tentativas antes de ser coroada como a Rainha da Festa do Peão de Americana 2023.

“Parecia que estava em outra atmosfera, mas era real. Não acreditei! Foi contagiante. A coroação tem a mesma energia da Festa, é uma energia sem igual. Estou extremamente feliz e, claro, realizada, já que anteriormente eu havia tentado conquistar o título três vezes“.

O posto de primeira princesa ficou com Kevelyn Brenda.

“Foi uma experiência incrível. Eu já tinha me candidatado no ano passado e não entrei. Ao ser coroada foi uma emoção indescritível. Ficar entre as três é simplesmente maravilhoso“.

Beatrice Moraes, de 20 anos, estreante na competição, conquistou o cargo de segunda princesa.

“Confesso que não esperava, é um concurso muito difícil. Quando anunciaram meu nome, não acreditei. Existem meninas que tentam em muitas edições, que possuem mais experiência. Fiquei e estou feliz e muito grata“.

O “Concurso Rainha da Festa” é realizado pelo jornalista Wagner Sanches, Le Beauté Coiffeur e a rádio Vox 90, com apoio do Clube dos Cavaleiros de Americana.

“Sem dúvidas, foi uma grande festa! Americana merece esse carinho, um concurso a altura e creio que conseguimos entregar uma noite maravilhosa e uma corte espetacular. São meninas lindas, que vão brilhar muito“, fala Wagner.

“Dou as boas-vindas a corte oficial 2023, desejando um excelente reinado. Carol, Kevelyn e Beatrice irão representar a Festa do Peão de Americana e, o meu desejo, é que elas aproveitem muito. Já deixaram seus nomes marcados na história do CCA“, diz Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros.

E como não poderia ser diferente, a escolha da corte contou com muita música. O show ficou sob o comando da dupla Alan e Zé Rodrigo.

Corte Mirim

Durante a noite de sábado, Andreia Marinho, esposa do presidente Beto Lahr, anunciou a corte mirim 2023. Jhenyfer Pellisari, rainha em 2022, foi coroada como Embaixadora Mirim 2023. Maria Clara Fontolan Marinho, que também fez parte da corte no ano passado, foi consagrada como rainha nesta edição. A novidade ficou com Iza Marias Dias, a nova princesa mirim de Americana.

Conheça mais sobre a corte 2023:

Nome: Caroline Aparecida Levino (Rainha)

Idade: 30 anos

Altura 1,67

Peso: 60

Cidade onde nasceu: Americana

Cidade onde reside: Americana

Time do coração: Palmeiras

Prato Preferido: Comida japonesa

O que significa ser rainha: “Representar a Festa é a realização de um sonho!”

Rede social: @carollevinooficial

Nome: Kevelyn Brenda Gonçalves (Primeira Princesa)

Idade: 26 anos

Altura: 1,65

Peso: 60

Cidade onde nasceu: Campinas

Cidade onde reside: Americana

Time do coração: Não tem!

Prato Preferido: Comida japonesa

O que significa ser primeira princesa: “É a conquista de um sonho!”

Rede social: @kevelynbrenda

Nome: Beatrice Moares (Segunda Princesa)

Idade: 20 anos

Altura: 1,71

Peso: 68

Cidade onde nasceu: Americana

Cidade onde reside: Divide o tempo entre Americana e São Paulo

Time do coração: Palmeiras

Prato Preferido: Qualquer tipo de doce quente, brownie e cookie.

O que significa ser segunda princesa: “Parece um sonho!”

Rede social: @beatricemoraes_

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento