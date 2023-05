Um pulmão gigante inflável será instalado em frente ao HM Hospital Municipal

“Dr. Waldemar Tebaldi”, de Americana, na próxima segunda-feira (29), e poderá ser visitado das 8h às 16h. O objetivo da iniciativa é destacar o Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio) e alertar a população sobre as consequências do cigarro.

A ação é organizada por meio de uma parceria entre o Grupo SOnHe (formado por oncologistas e hematologistas que atuam em hospitais e unidades de tratamento de câncer em Campinas e Americana) e a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes – organização social responsável pela administração do Hospital Municipal, Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

Rafael Luís do Carmo, oncologista do Grupo SOnHe e coordenador da Unacon de Americana, explica que ações como essa devem ser constantes para sensibilizar os fumantes e alertar aqueles que ainda não experimentaram o cigarro. “Quanto mais informação as pessoas tiverem, mais capacidade de discernimento elas desenvolvem, até perceberem que o cigarro é um perigo”, reforça o oncologista.

A conscientização deve ser um esforço coletivo, salienta Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde de Americana. “Acreditamos que essa união de esforços seja extremamente importante para a população tomar consciência sobre os perigos que envolvem o cigarro”, explica o secretário.

A diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Andréia Santos, salienta a importância da ação pelo fato do tabagismo ser o responsável direto por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão.

“Anualmente, o consumo do tabaco e seus derivados causa o surgimento de mais de 32 mil novos casos de câncer no sistema respiratório (traqueia, brônquios e pulmão), entre mulheres e homens brasileiros”, alerta a diretora da OS.

Números do tabagismo

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, 12,8% das pessoas se apresentavam como fumantes.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o tabaco é responsável por mais de 8 milhões de óbitos anualmente em todo o mundo, sendo que 7 milhões de mortes resultam do uso direto e 1,2 milhão das vítimas são não-fumantes, ou seja, fumantes passivos (pessoas expostas à fumaça). O tabagismo, porém, ainda é a maior causa evitável de mortes por câncer e outras complicações.

Informações compiladas no site do Instituto Nacional do Câncer (INCA), apontam que o tabaco provoca a morte de 443 brasileiros por dia, além de gerar custos de mais de R$ 125 bilhões, todos os anos, no sistema de saúde e na economia nacional.

Câncer de pulmão

O câncer pulmonar é a principal causa de óbitos provocados pelo cigarro. Foi responsável, por exemplo, pela morte da cantora Rita Lee, no começo de maio. Fumante desde os 22 anos, a artista descobriu o câncer 50 anos depois e manteve o tratamento por dois anos.

Trata-se do segundo tipo de câncer mais incidente no mundo. De acordo com a OMS, cerca de 2,2 milhões de novos casos de câncer de pulmão são diagnosticados por ano, o que representa 11,4% dos casos de câncer registrados globalmente.

Estimativa do INCA sinaliza que, no Brasil, 15 mil novos casos da doença serão registrados por ano durante o triênio 2023-2025.

Sobre o Grupo SOnHe

O Grupo SOnHe – Oncologia e Hematologia é formado por 13 médicos – oncologistas e hematologistas – que fazem atendimento oncológico alinhado às recentes descobertas da ciência, com tratamento integral, humanizado e multidisciplinar em importantes centros de tratamento de câncer em Campinas, como o Hospital Santa Tereza, Hospital Madre Theodora, Hospital Puc-Campinas, Radium Instituto de Oncologia e Madre Theodora, além da Unacon, em Americana.

* Informações: Assessoria de imprensa do Grupo SOnHE, com colaboração da assessoria de comunicação da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes

