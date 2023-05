Entenda o papel do tabagismo no mau hálito

Existe relação entre mau hálito e fumo? Entenda

Uma grande parte da população acredita que são necessários muitos anos para problemas relacionados ao uso de produtos à base de tabaco aparecerem, mas, na verdade, podem ser vistos logo que o uso se inicia. Por isso, em maio de todo ano, no dia 31, ações do Dia Mundial sem Tabaco mobilizam a população para o combate ao tabagismo

Uma das doenças provocadas pelo tabaco é a halitose, o mau hálito, e junto vem o possível aspecto desagradável dos dentes, como manchas ou dentes amarelados.

A Dra. Cláudia Gobor, especialista pelo MEC no tratamento de Halitose, ressalta que seja o cigarro eletrônico ou o físico, ambos fazem mal à boca. “É importante observar que ambos causam um aquecimento na cavidade oral, ocasionando então uma descamação de mucosa e gengivas. Isso leva ao aparecimento da alteração de hálito.”

A doutora também salienta que, mesmo com o hábito de fumar, a limpeza da boca ainda é essencial. “O fumo indiretamente reduz a quantidade de saliva produzida, além de deixá-la mais viscosa. Isso, além de causar desconforto, diminui a autolimpeza da boca, favorecendo o acúmulo de bactérias na região. Por isso, é primordial fazer a higiene bucal correta, como passar fio dental, escovar os dentes e higienizar também a língua”, diz a doutora.

Segundo dados do Vigitel 2021, o percentual total de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 9,1%, aproximadamente 20 milhões de pessoas. De acordo com a OMS, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. O Dia Mundial sem Tabaco foi instituído em 1987 para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo, como enfisema, câncer de pulmão e de boca. Os dados provam que a necessidade de conscientização das consequências que podem surgir com o uso existe.

