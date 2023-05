Virou influencer após dar dicas ao povo 40+

Apostou no público de 40 e virou influencer

A popularidade do profissional de educação física paranaense Aurélio Alfieri nas redes sociais não para de aumentar. Nesta semana, ele alcançou a marca de um milhão de seguidores no Instagram (@aurelioalfieri), onde tem cerca de 1700 postagens. Além disso, no YouTube (https://www.youtube.com/@aurelioalfieri), realizou duas lives com a participação de nada menos do que 24 mil pessoas fazendo exercícios ao vivo. As transmissões ocorreram nas últimas segunda e terça-feira (dias 8 e 9).

Todo o material produzido pelo influenciador – que também mantém a plataforma digital “Saúde Diária”, que já contabiliza 13.000 alunos – é voltado para pessoas com mais de 40 anos de idade, principalmente mulheres. São seguidores de diversas partes do mundo e diferentes classes sociais em busca de maior qualidade de vida e bem-estar.

“Muitas vezes, as pessoas vêm até mim atraídas pelos benefícios estéticos que os exercícios físicos podem trazer. Porém, busco entregar muito mais do que isso. Meu objetivo principal é fornecer exercícios para melhorar a saúde. Minhas aulas de ginástica trabalham, de forma bastante segura, força muscular, resistência aeróbia e equilíbrio”, conta Aurélio.

O carisma e a capacidade de comunicação do profissional são inegáveis. Nas plataformas mantidas por ele, os comentários feitos nas postagens demonstram a satisfação dos participantes. Muitos revelam que se tornaram alunos fiéis, dizem perceber mudanças positivas no humor em função da prática constante de exercícios e relatam melhorias diversas na condição física, como redução de dores, baixa da pressão arterial, perda de peso e maior mobilidade.

Todas as aulas de Aurélio postadas no Instagram e no YouTube são de acesso gratuito. No Instagram, 50% do público seguidor do perfil têm mais de 55 anos de idade e 20% mais de 65 anos. No YouTube – onde estão presentes cerca de 1,5 mil vídeos, com duração média de quinze minutos cada – 30% têm mais de 65 anos. Atualmente, são cerca de 1,8 milhão de inscritos no canal.

“O curioso é que muitas vezes a gente não imagina que pessoas destas faixas etárias tenham uma presença tão forte nas redes sociais. As lives em que obtive 22 mil participantes, por exemplo, foram realizadas às 20 horas, considerado um horário nobre pelos canais de televisão. As pessoas deixaram seus programas de TV de lado para fazer exercícios físicos. Isso é maravilhoso e demonstra que elas estão interessadas em viver mais e melhor”, comenta.

Trajetória

Atualmente com 38 anos, Aurélio nasceu no município de Santa Mariana, na região norte do Paraná, e se mudou para Curitiba com apenas três anos de idade. Ele gravou seu primeiro vídeo de exercícios na internet em 2004, logo que concluiu a faculdade de Educação Física. No ano seguinte, começou a investir um pouco mais nas aulas digitais, mas ainda sem grandes pretensões, fazendo suas gravações nos intervalos de suas atividades como personal trainer.

Em 2014, começou a gravar três vídeos semanais para o YouTube, melhorando assim suas habilidades de comunicação. Naquela época, ainda poucas pessoas o assistiam. Em 2019, com 300 mil inscritos em seu canal, começou a fazer vídeos de exercícios voltados a pessoas com mais de 50 anos e notou um crescente interesse pelo seu trabalho.

As postagens viralizaram em 2020, durante o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Desde então, o número de pessoas que buscam alternativas para fazer exercícios físicos sem precisar sair de casa se mantém e o trabalho de Aurélio se tornou 100% digital. Atualmente, além de lives, ele realiza entre quatro e cinco postagens diárias e conta com uma equipe de suporte técnico, conquistando um número cada vez maior de seguidores.

O profissional integra a câmara técnica do Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF9/PR), onde também assume como delegado. Ele é autor do livro “Manual Prático para ser Jovem por Mais Tempo – A Roda da Juventude”, lançado pela editora Appris e que esteve entre os mais vendidos da Amazon em 2022. Tem especialização em Psicologia Corporal e já ministrou cerca de 50 cursos e palestras no Brasil e no exterior.

