Mini cabras e mini bodes são animais de espécie caprina,

herbívoros ruminantes. Assim como qualquer outro animal, bichos como esses precisam de alguns cuidados especiais em suas rotinas diárias, para que o excesso ou a falta de cuidados não prejudiquem a saúde deles.

Por serem animais muito dóceis, são muito utilizadas como animais terapêuticos, especialmente no tratamento de crianças com deficiências físicas e mentais, como atração em parques e hotéis fazenda, já que se dão muito bem com os pequenos.

Segundo a médica veterinária e Profa. Dra. Camila Freitas, para quem quer adotar essa espécie, é importante ter em mente que são animais extremamente inteligentes, curiosos, dóceis, com muita energia acumulada, sendo assim bastante brincalhões.

“É indicado que eles tenham um espaço adequado, no qual possam desenvolver e gastar toda essa energia”, diz Camila, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Braz Cubas.

“Ainda, deve-se ter cuidado, pois por serem muito curiosos, podem comer ‘algumas besteirinhas’ e ingerir qualquer coisa. O mesmo vale para plantar ornamentais, já que muitas são tóxicas e, na maioria das vezes, fatais para essas espécies”, adverte a médica veterinária.

Local para morar

Para quem mora em apartamento, Camila diz que é importante tomar alguns cuidados com sacadas, janelas abertas, sempre manter telas de proteção bem reforçadas, além de evitar pisos muito escorregadios, que podem prejudicar a saúde do casco desses animais ou causar uma lesão.

Já as “casas térreas com quintais grandes, espaçosas e chácaras são o ambiente perfeito para criar mini cabras e bodes. E se o animal viver ao ar livre, é necessário que tenha um ambiente onde ele possa se abrigar e se proteger do sol, da chuva, do vento e do frio”, completa a médica veterinária Bruna Mamede, docente do mesmo curso.

No que se refere ao frio, ventanias e chuvas, o cuidado é ainda mais rigoroso: esses caprinos têm pré-disposição a desenvolver pneumonias.

Como deve ser a alimentação dos ruminantes?

Mini cabras são animais herbívoros, logo não podem ser alimentadas com qualquer tipo de proteína animal, como comida de gato e cachorro. Fenos de capim são muito utilizados como forma de alimentação. Além do capim, pode-se incluir ração à base de milho e soja, mas apenas após a orientação do médico veterinário especialista.

Na dieta da mini cabra ou do mini bode, um nutriente essencial para o desenvolvimento deles é o sal mineral, que deve ser incluído com cuidado para complementar a alimentação do caprino sem excluir nenhum outro nutriente.

Os benefícios são enormes, pois ele auxilia na digestão, circulação e desenvolvimento por completo do animal. E quando se trata da hidratação dessas espécies, é fundamental deixar água limpa e fresca sempre à disposição.

Brincadeiras

Como qualquer animal, esses caprinos também precisam de momentos de lazer, especialmente para liberar a grande quantidade de energia que possuem e ajudar no desenvolvimento deles.

Por isso, Camila aconselha passeios quando as temperaturas não estão extremas: sol muito quente ou frio exagerado.

“A preferência é que os passeios ocorram sempre nos períodos matutinos antes de o sol ficar muito quente ou vespertinos após o sol abaixar. Lembrando ser essencial empre ter cuidado com temperaturas muito baixas”, recomenda Bruna Mamede.

Saúde

Em geral, clínicas veterinárias urbanas não atendem mini cabras e mini bodes, pois não é qualquer médico veterinário, mas um que seja especialista m ruminantes. Por isso, ao pensar em adotar, Camila lembra que a atenção em saúde desses animais deve ser feita por profissionais habilitados e que dominem questões sobre esses ruminantes.

“Caprinos devem sempre ser vermifugados e vacinados para que possam realizar os passeios com segurança e não adquirirem e nem transmitirem doenças. Salientando sempre o cuidado na possível ingestão de objetos desconhecidos ou perfuro cortantes jogados no chão ou entremeados ao capim fresco, plantas de caráter tóxico ou pedregulhos. Esses animais comem tudo o que veem pela frente”, informa Bruna.

Por fim, Bruna Mamede reitera os cuidados em ter mini cabras e bodes como pets, que são ótimos companheiros, capazes de se adaptarem muito bem a humanos e crianças. “Se você pensa em adquirir um, procure um médico veterinário especialista para obter informações e se conscientizar dos cuidados devidos que essa espécie necessita para que possam ter uma vida leve e saudável”, conclui