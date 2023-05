Cão mais velho do mundo completa 31 anos

Considerado o cão mais velho do mundo, Bobi completou 31 anos na última semana. Ele vive em Conqueiros, uma vila de Portugal, com sua família, que planejou uma festa para comemorar a idade do animal, com mais de 100 convidados.

Além de ser considerado pelo Guinness o doguinho mais velho do mundo, também é o mais velho já registrado. O seu dono tinha apenas 8 anos quando Bobo nasceu.

Bobi é um Rafeiro do Alentejo puro-sangue, espécie de cachorro português treinado para guardar gado. Ele foi reconhecido como o cão mais velho ano passado, quando tinha 30 anos.

Reprodução/Guinness World Records

