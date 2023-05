Adotar é um ato de amor. Neste ano, 22 famílias deram um novo lar a algum bichinho que estava disponível para ser adotado nas feiras noturnas de adoção de animais do Tivoli Shopping e ganharam um novo amigo peludo.

O balanço é da ONG Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste (SPASB) – SOS Animais, que, em parceria com o empreendimento e a loja Cobasi, realiza dois eventos mensalmente no shopping com o objetivo de incentivar a adoção com responsabilidade e contribuir para a redução do número de animais abandonados no município.

As Feiras de Adoção Pet ocorrem sempre nas segundas e últimas quartas-feiras de cada mês, das 19h às 22h, dentro da Cobasi. As edições deste mês serão realizadas neste dia 10 e no próximo dia 31.

Cinco filhotes de cachorros e cinco gatinhos estarão disponíveis para adoção nesta quarta-feira. Os pets que participam da feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos. Eles foram resgatados pela SOS Animais e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste e agora estão prontos para encontrar um novo lar.

Para fazer a adoção, é preciso ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um termo declarando se comprometer com a posse responsável.

“A feira é sempre uma oportunidade de transformar a vida desses animaizinhos. Com a adoção, eles recebem muito amor e passam a ter uma vida digna, confortável e feliz. E, certamente, quem fizer a adoção receberá muito amor de volta também. Os animais são muito bons em retribuir todo o carinho que recebem”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 143 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Site: www.tivolishopping.com.br | Facebook: Tivoli Shopping | Instagram: Tivoli Shopping

Sobre a AD Shopping

A AD Shoppingestá presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall.

Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br