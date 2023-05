Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram com dezenove votos favoráveis em discussão única, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (9) no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de decreto legislativo nº 12/2023, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que aprova as contas da prefeitura de Americana referentes ao exercício financeiro de 2020.

No projeto, a Comissão de Finanças acatou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que aprovou as contas municipais do período. No início da discussão do projeto, o secretário municipal de Negócios Jurídicos de Americana durante a administração Omar Najar, Dr. Alex Niuri, utilizou a palavra para argumentar em defesa da aprovação das contas.

As contas de 2020 foram aprovadas pelo TCE sob elogios. Veja: