Quem deseja estudar em uma Escola Técnica Estadual (Etec) no segundo semestre de 2023, deve ter atenção à data de encerramento das inscrições do processo seletivo. O prazo foi prorrogado até 15 de maio, as 15 horas. Para participar do Vestibulinho, o interessado deve se inscrever exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O valor da taxa é de R$ 33. A prova será no dia 4 de junho.

Fazer um curso técnico ou uma especialização técnica é uma oportunidade para conquistar uma vaga de destaque no mercado de trabalho. O Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre de 2023 oferece, de forma gratuita, 44.127 vagas, distribuídas por todo o Estado de São Paulo.

Estão disponíveis mais de 80 opções de cursos técnicos, com duração de três ou quatro semestres, na modalidade presencial, semipresencial e online, e outras 11 opções de especializações técnicas, com duração de um semestre.

Inscrições

As inscrições para o Vestibulinho devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O interessado deve preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico. Também é necessário pagar a taxa de R$ 33 em qualquer agência bancária, via internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta disponível no site oficial do processo seletivo, com cartão de crédito, até o fim do expediente bancário de 15 de maio. Acesse aqui e confira o cronograma completo do processo seletivo.

As Etecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que os candidatos possam fazer a inscrição. É preciso entrar em contato com a unidade para saber datas e horários disponíveis para essa finalidade.

Requisitos

Para concorrer a uma das vagas disponíveis para os cursos técnicos, nas três modalidades, o interessado deve ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado a partir da segunda série. Confira informações detalhadas na página 2 da Portaria.

O candidato que quiser disputar uma vaga de especialização técnica, além de ter concluído o Ensino Médio, precisa cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível na internet.

Já para concorrer a uma das vagas remanescentes, é necessário estar cursando a terceira série do Ensino Médio, ou ter concluído esse ciclo, e comprovar experiência profissional na área do curso, por meio de avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.