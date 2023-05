O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal pedindo informações sobre ruas da divisa de Americana e Santa Bárbara D’Oeste.

No documento o parlamentar explica que se reuniu com moradores da Rua Franscisco Corat, no Bairro Vila Dainese, Rua Domingos Justo, na Vila Omar, e Rua Ângela Carolina Campari Pace, no Jardim Brasília, que solicitaram intermédio de seu gabinete para solucionar problemas de manutenção nessas vias.

De acordo com a população, o asfalto está muito danificado. “Conversei com os moradores e eles dizem que em cada lado da rua o pagamento de impostos é feito a uma prefeitura diferente, o que tem dificultado levar as demandas. Precisamos encontrar uma solução com urgência para superar essa burocracia”, enfatiza Leoncine.

No requerimento, o autor pergunta de qual cidade é a responsabilidade pela manutenção das vias públicas; se há algum convênio entre as duas cidades para conservação de locais em caso de responsabilidade mútua; e se a prefeitura de Americana tem conhecimento sobre as reivindicações.

Ainda no documento, Leoncine questiona a possibilidade de a prefeitura executar esses serviços até que o impasse seja resolvido. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (9), e será encaminhado à prefeitura para resposta.