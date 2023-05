Obras pra conter enchentes no São Fernando continuam

Seguem as obras do novo sistema de galerias e drenagem no bairro São Fernando. São executados serviços para a construção de um piscinão | tanque de retenção que captará as águas pluviais de diversas ruas do bairro e também da Rua da Agricultura e Avenida Santa Bárbara. A obra é realizada com novas tubulações instaladas pela Rua Ametista, entrando na área pública entre as ruas Brilhante, Papel e Diamante.

Na primeira etapa de serviços são realizadas as escavações e implantação de bocas de leão tipo grelha.

Também na região a Prefeitura executa a reforma do canteiro central e rotatória na Avenida Alfredo Contatto – no trecho entre a Rua da Agricultura e a Rua Limeira, com serviços de melhorias em um novo canteiro com concreto estampado.

Há ainda a construção da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim São Fernando, localizada entre a Avenida Alfredo Contatto e ruas do Centeio, Jade e Ametista. A área a ser transformada apresenta mais de 5 mil metros quadrados, com projeto que dispõe de academia ao ar livre, playground, quadra de areia, pista de caminhada, paisagismo e iluminação de LED.