Joice Hasselmann ganhou manchetes depois que passou a exibir seu

processo de emagrecimento nas redes sociais. Com 24 kg a menos e com uma barriga chapada em evidência, a ex-deputada se tornou alvo de acusações de que teria feito uma abdominoplastia para conquistar o shape. Em conversa exclusiva com o Purepeople, ela garante que não fez tal procedimento.

“Não, eu não fiz abdominoplastia. Há 15 anos, depois que eu tive meu segundo filho, eu fiz uma lipo, mas depois engordei tudo de novo. Eu tive vários efeitos sanfona, vai e volta, vai e volta. O único protocolo que funcionou foi esse que eu apliquei em mim agora”, disse Joice, dona de uma alimentação regrada com 5 refeições ao dia.

Joice acredita que muitos desses comentários são fruto de “inveja” e “dor de cotovelo” de pessoas que não aceitam sua transformação e o fato de estar feliz consigo.

“Eu não sei até que ponto isso é uma dúvida mesmo de algumas pessoas pela transformação que teve no meu corpo, ou se isso é inveja mesmo, dor de cotovelo, aquela coisa da pessoa não se gostar e olhar para o outro que está se gostando e dizer ‘não, eu vou tentar aqui deixar essa pessoa que está se gostando um pouco mais triste, mais para baixo’, o que jamais vai acontecer comigo de novo, porque minha autoestima está nas alturas. Está maravilhosa, está muito boa. Obrigada”, frisou.

Joice afirma que não é contra procedimentos estéticos e cirurgias plásticas, mas garante que não faria por ter medo de agulha. “Eu realmente tenho pavor. É uma coisa de infância”, relata. Até mesmo quando o assunto são os cuidados com a pele, ela prefere os cremes ao invés de recorrer a tratamentos mais invasivos.

“Eu só uso creminhos normais mesmo, creminhos nem muito sofisticados. Às vezes, esqueço de passar, mas a minha pele é muito boa por conta do colágeno. Eu ingiro muito colágeno porque eu continuo ingerindo os meus caldos mágicos”, explicou.

No entanto, Joice não descarta mudar de opinião futuramente: “Sou super a favor de quem faz procedimentos estéticos e plásticos e acho isso maravilhoso. E o dia que eu achar que eu preciso, o dia que eu quiser fazer eu vou fazer e pronto, acabou. E ninguém tem nada a ver com isso”.

Musa do OnlyFans com nanismo, Mini Gabys já recusou pornô

A influencer e humorista Gabriela Gadotti, a Mini Gabys, deu o que falar ao lançar seu perfil nas plataformas adultas e mostrar seu lado mais hot. A anã que se tornou Musa do OnlyFans acumula passagens por programas de TV e realitys na internet. Sua estreia aconteceu como caloura no ‘Programa do Ratinho’, no SBT. Em 2018, ela dançou um hit da Beyoncé e ganhou nota máxima dos jurados.

Por conta dos elogios de Nadja Haddad, Décio Piccinini, Leão Lobo, Pedro Manso, Arnaldo Saccomani e do próprio Ratinho, Mini Gabys chamou a atenção da emissora e foi convidada para ‘A Praça É Nossa’. Na sequência, entrou na Mansão Maromba, uma espécie de reality online, e depois na Mansão California TV, que reuniu as maiores criadoras de conteúdo na temporada de verão.

Além disso, Mini Gabys recusou no ano passado uma proposta para gravar um filme pornô. O cachê era de R$ 100 mil por duas cenas. A produtora americana ainda prometeu percentual das vendas. “Não tenho preconceito, mas acho que o pornô é bem diferente dos conteúdos das plataformas”, defende. “No OnlyFans, por exemplo, eu mostro a minha intimidade de forma natural, sem atuação e respeitando os meus limites. Não faço nada por obrigação”.

Por isso, ela aposta cada vez mais em vídeos caseiros, gravados com o próprio celular. Sem direção e sem roteiro, ela aparece com o namorado e em cenas do dia a dia. “É como se a pessoa estivesse me espiando. Não é aquela pegação do pornô que exige luz, cenário e uma historinha”, explica. “O conteúdo amador é o que faz mais sucesso, é o que me faz faturar a média de R$ 70 mil por mês”.

