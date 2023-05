Santa Bárbara terá orquestra em tributo ao Beatles, no dia das mães

Tributo ao Beatles, evento com entrada gratuita acontecerá no Parque dos Jacarandás

Agradecer e valorizar àquelas que tanto se dedicam às suas famílias. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a OFISB (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara) realizará uma homenagem às mães no dia 14 de maio, domingo, Dia das Mães, em tributo Beatles Sinfônico. Intitulado “Concerto do Dia das Mães – um presente em forma de música”, a apresentação será às 16h30, no Parque dos Jacarandás, com entrada franca.

Em um dos mais completos espaços de bem-estar e lazer, a OFISB trará ao Parque 48 músicos com um repertório beatlemaníaco repleto dos sucessos “Help”, “Twist and Shout” e “Hey Jude”, entre outras canções, em aproximadamente 40 minutos de apresentação.

Há sete anos a OFISB surgiu com o propósito de estudar e apresentar boa música clássica. Hoje juntamente de um coral, o grupo conta com 70 integrantes. Os ensaios acontecem às segundas-feiras no Salão da 13 de Maio do Clube União Barbarense.

O Parque dos Jacarandás está localizado na Rua do Estanho, s/nº, no Mollon (atrás do Tivoli Shopping). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455.7000.