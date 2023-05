Caetano traz deputado para falar de emendas da Ass Social

O vereador Marcos Caetano (PL) reuniu-se nesta

segunda-feira (15) com o prefeito de Americana Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o deputado federal Paulo Freire (PL-SP), a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes e o representante da Associação de Assistência Social O Bom Samaritano, Rodrigo Fernandes dos Santos.

Durante o encontro, foi debatida a aplicação de verbas federais destinadas ao município por emendas parlamentares de autoria do deputado, apresentadas após solicitação do vereador. Marcos Caetano havia pedido recursos para que a secretaria de Assistência Social pudesse coordenar, executar e supervisionar as políticas e os programas municipais voltados ao bem-estar social.

VEJA Eleição do Cons Tutelar tem 26 candidatos

“Estou feliz por recebermos o deputado em nossa cidade, pois ele tem nos ajudado na intermediação de verbas parlamentares como essa para a secretaria de Ação Social e Direitos Humanos, que tem ajudado muito o CRAS, o CREAS e outros programas de assistência social do município”, comentou Marcos Caetano.

Ao final da reunião, os participantes se dirigiram ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), para onde foram destinados R$150 mil em recursos. Também foram destinados R$150 mil para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e R$100 mil para a COASSEJ (Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus). Foram apresentados os equipamentos e mobiliários comprados para atender às demandas da secretaria.

Fernando da Farmácia faz moção pela 3ª Expo Bairros

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de aplausos pela realizada da 3ª Expo Bairros, feira voltada a divulgar o trabalho dos comerciantes dos bairros Parque Novo Mundo, Jardim Primavera, Nilsen Ville e Parque Universitário.

Realizada no dia 13 de maio pela Sambanom (Sociedade Amigos e Moradores dos Bairros), a feira reuniu cerca de 30 expositores e contou com espaço para alimentação, brinquedos infláveis e algodão doce para as crianças. O evento foi realizado no Salão Paroquial São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo.

“Importante reconhecer o trabalho da associação, que visa fomentar o comércio local dos bairros representados. Parabéns à Sambanom, aos expositores e a todos que contribuíram para a realização desta edição. Que muitas outras sejam realizadas”, comentou Fernando.

Na feira, os expositores apresentaram seus produtos de forma gratuita, com os custos pagos pela Sambanom. Velas artesanais, doces, costura criativa e suplementos para academia foram alguns dos produtos expostos nesta edição.

A moção será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (16) e, se aprovada, será encaminhada à instituição.

Pastor Miguel Pires pede capinação de área no Jardim São Roque

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou duas indicações na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura providências urgentes para limpeza e capinação em uma área localizada entre a Avenida Tietê e as ruas Jaguarão, Potengi e Xingu, no bairro Jardim São Roque.

Na indicação, o parlamentar aponta que moradores do bairro procuraram seu gabinete com reclamações sobre a situação da área. Segundo relatos, além do surgimento rotineiro de insetos e animais peçonhentos, o mau cheiro é registrado com frequência devido ao descarte irregular.

“Em visita, pudemos constatar o aspecto de abandono do local. Conhecida por muitos como antigo aterro do São Roque, a área atualmente está tomada pela vegetação, que de tão grande tem invadido as ruas. Vale lembrar que, juntamente com o aclive do terreno e altura do mato, é impossível enxergar todo o espaço”, explica Pastor Miguel.

Ainda no documento, o vereador pediu capinação do canteiro central da Avenida Tietê. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento