Fluminense S Cruz campeão do Futsal da 2ª divisão

O Fluminense | Santa Cruz conquistou o título do Campeonato

Barbarense de Futsal da 2ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria de Esportes). Na sexta-feira (12), em decisão disputada no “Djaniro Pedroso”, o Fluminense | Santa Cruz venceu o Fluxo por 5 a 3.

Além dos finalistas, Zona Leste e Desportivo Deli conquistaram o acesso para a divisão de elite em 2024. Matheus Souza, da Zona Leste, foi o artilheiro da competição com 22 gols marcados, enquanto Lucas Nepomuceno, do Fluminense | Santa Cruz, foi o goleiro menos vazado com 19 gols sofridos.

Inter de Milão x Milan e Sevilla x Juventus

Mais uma semana começando e com ela a garantia de muita emoção no SBT, com a transmissão de dois super confrontos valendo vaga na final das duas maiores competições de clubes do futebol mundial. Na terça-feira (16), pela UEFA Champions League, tem o clássico italiano entre Internazionale e Milan. Já na quinta (18), a emissora exibe o duelo Sevilla-ESP x Juventus-ITA, pela UEFA Europa League.

Na terça-feira, 16 de maio, a partir das 15h45 (de Brasília), Téo José narra, para todo o Brasil, a partir das 15h45 (de Brasília), o capítulo final do embate entre Inter de Milão e Milan, pela semifinal da Champions. Mauro Beting nos comentários, Nadine Basttos analisando a arbitragem e João Venturi nas reportagens, direto do estádio Giuseppe Meazza, completam o time de transmissão.

Depois da vitória de 2 a 0 na ida, os Nerazzurri podem empatar ou perder por um gol de diferença que se classificarão para a final marcada para 10 de junho, no estádio Olímpico de Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Já na quinta-feira, 18 de maio, no mesmo horário, o SBT mostra o Sevilla enfrentando a Juventus pela partida de volta da semifinal da Europa League. A equipe de transmissão contará com Luiz Alano na narração, Mauro Beting nos comentários, Nadine Basttos analisando a arbitragem e João Venturi na reportagem, falando do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Com o empate conseguido pela Velha Senhora no apagar das luzes, em Turim, pelo placar de 1 a 1, quem vencer o embate na Espanha avança para a final do dia 31 de maio, na Puskás Arena, na Hungria, contra Roma ou Bayer Leverkusen. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Após o apito final de ambas as partidas, o site e canal do Youtube do SBT Sports chegam com a Futlive, sob o comando de Fred Ring, trazendo a repercussão dos embates, além de outros temas que movimentaram o dia no esporte.

Serviço

Semifinal da Champions League – Jogo de volta

Inter de Milão x Milan

Data: Terça, dia 16 de maio

Horário: 15h45 (de Brasília)

Transmissão: Todo o Brasil e site do SBT Sports

Semifinal da Europa League – Jogo de volta

Sevilla x Juventus

Data: Quinta, dia 18 de maio

Horário: 15h45 (de Brasília)

Transmissão: Todo o Brasil e site do SBT Sports

Futlive

Duas edições, sempre após o apito final dos jogos, no site e canal do Youtube do SBT Sports.

Casa de apostas esportivas amplia monitoramento anti-fraude em jogo

A fim de coibir irregularidades na plataforma de entretenimento, o Betmotion amplia a segurança no site, com ferramentas para detectar situações atípicas

Em moda, as casas de apostas esportivas ganharam o gosto do brasileiro apaixonado por esportes, sobretudo o futebol. Essas plataformas oferecem várias opções de games, apostas esportivas, inclusive com jogos ao vivo, onde os apostadores arriscam palpites buscando acertar o resultado da partida ou alguma das outras dezenas de mercados de apostas disponíveis durante cada evento. Diante de situações incomuns, com chances remotas de apostas dada a baixa probabilidade de acerto, apostadores mal intencionados encontraram uma maneira de manipular resultados em jogos, convencendo alguns atletas, durante sua atuação, a forçar uma expulsão, a cometer um pênalti, a ter baixo rendimento, entre outras simulações, em troca de dinheiro.

