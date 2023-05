Cozinha: 5 ideias práticas e criativas para personalizar o décor

4.O natural das plantas

É crescente o entusiasmo dos moradores por inserir as plantas no convívio do lar, afinal, levar a natureza para perto contribui com inúmeros benefícios emocionais. Sem contar o décor, que ganha novos contornos com as plantinhas no ambiente! Para a composição com elas, vale investir tanto em vasos chamativos, assim como aqueles mais discretos, conforme o projeto em questão. Além disso, os elementos naturais no décor transmitem aconchego e deixam o espaço com um ‘que’ mais sensorial.