Nova Odessa atende 7 moradores de rua com a chegada do frio

A Defesa Civil Municipal da Prefeitura de Nova Odessa deflagrou na noite de segunda-feira (15/05) e madrugada de terça-feira (16/05) a primeira ação do plano de contingência para atender cidadãos em situação de rua durante o outono e inverno deste ano. Com apoio de bombeiros civis municipais, os integrantes do órgão percorreram locais da cidade que são conhecidos como pontos de pernoite dessa população, constantemente em trânsito. No total, sete pessoas receberam agasalhos e cobertores.

“Atendemos a um morador de rua na praça do Parque Triunfo, três na Rua 15 de Novembro, no Centro, dois na Praça Central José Gazzetta e um na Avenida Ampelio Gazzetta, próximo a grande supermercado. Também estivemos na Rodoviária Municipal, na Estação Ferroviária, no Ambulatório de Especialidades e no Velório, mas não havia ninguém em risco”, explicou o coordenador da Defesa Civil, Vanderlei Vanag.

Adotado pelo terceiro ano consecutivo por determinação do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), sempre preocupado com essa população flutuante, o plano de contingência de 2023 foi definido em reunião transetorial de diversos órgãos municipais realizada no último dia 10/05.

O planejamento das ações de auxílio à essa população inclui, entre outras ações, a vistoria constante dos pontos conhecidos de estadia da população flutuante, a oferta de cobertores e agasalhos (principalmente de itens recebidos em doação através da Campanha do Agasalho, já em andamento com 15 caixas de coleta de arrecadação espalhadas pela cidade) e a possibilidade de abrigamento temporário no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim São Jorge, ou em ONGs parcerias, durante as noite das frentes frias mais fortes.

Participaram da reunião os secretários municipais de Governo, Robson Pontes, Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, Esportes, Renan Reis, Segurança, coronel Carlos Fanti, a diretora da Promoção Social, Priscila Peterlevitz, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag, e a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda.

“A pedido do nosso prefeito Leitinho (Cláudio Schooder), o planejamento dos órgãos municipais envolvidos visa diminuir o risco de hipotermia e garantir o conforto mínimo dos moradores de rua devido às frentes frias. A atual gestão governa para todos os cidadãos, não importa sua situação de vida”, afirmou Rafael Brocchi na ocasião.

A chegada das baixas temperaturas aumenta a preocupação em relação às pessoas que se encontram nessa situação. “Devido à previsão de frentes frias fortes neste ano, a atual gestão municipal deflagrou esse plano de eventual abrigamento temporário para proteger os moradores de rua do risco de hipotermia. O trabalho conjunto dos órgãos municipais visa prestar todo apoio às pessoas em situação de rua”, reforçou o secretário de Governo, Robson Paulo.

Em anos anteriores, o plano de contingência já foi colocado em prática diversas vezes, com Defesa Civil Municipal e GCM (Guarda Civil Municipal) buscando identificar constantemente os locais onde pessoas em situação de rua se encontravam e oferecendo coberturas, agasalhos e transporte para ONGs para abrigamento temporário (quando aceito pelos desfavorecidos). A cidade não registrou óbitos por hipotermia.

